Universidad de Chile

U de Chile toma una decisión y pone fecha límite para vender a uno de sus delanteros

El delantero que está en el Atlético Bucaramanga suma 19 conquistas, por lo que el cuadro colombiano se quiere quedar con su carta.

Por Cristián Fajardo C.

Luciano Pons será vendido este mercado por la U.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLuciano Pons será vendido este mercado por la U.

Universidad de Chile trabaja en la conformación del plantel para la temporada 2026, sin todavía saber los resultados que tenga en el actual año, de manera que han aprovechado el tiempo en renovaciones y en promesas de compra de jugadores.

Una de ellas viene hace algunas semanas germinando con el caso de Luciano Pons en el Atlético Bucaramanga, donde el cuadro colombiano está mentalizado en comprar el pase del argentino

Algo que saben en la U y donde han puesto un piso de negociación para la carta del jugador que no tuvo un buen paso por los azules, pero que en tierras cafeteras ha encontrado su lugar en el mundo.

Por lo mismo, desde Azul Azul pusieron una fecha límite para venderlo a ese club o empezarán a ver otras alternativas, teniendo en cuenta que no está en planes su regreso.

Luciano Pons quiere ser comprado por el Atlético Bucaramanga de Colombia.

Luciano Pons quiere ser comprado por el Atlético Bucaramanga de Colombia. Foto: Vizzor image/Photosport

Desde Bucaramanga adelantan detalles del futuro de Luciano Pons: “Se va a hacer”

Luciano Pons en la mira en Colombia

Así lo detalló el sitio Emisora Bullanguera, quienes dejan en claro que Universidad de Chile tomó una importante decisión con el pase de Luciano Pons y la importante venta que pueda tener en el Atlético Bucaramanga.

“El interés del cuadro colombiano hizo poner una fecha de negociación para el argentino: tendrán hasta el próximo 15 de diciembre para hacer uso de la opción de compra“, explican.

Desde el cuadro colombiano ya tuvieron los primeros acercamientos para quedarse con su carta, pero no hubo acuerdo en los montos de un jugador que en Chile ganaba cerca de los 48 millones.

En ese sentido, se espera que durante las próximas semanas puedan afinar la puntería, donde la U movió desde el 30 de noviembre al 15 de diciembre los plazos, para el delantero que suma 19 goles en la temporada.

