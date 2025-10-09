Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Se juega: ¿A qué hora y donde ver EN VIVO U Católica vs Ñublense en duelo pendiente de la Liga de Primera?

Los cruzados quieren clasificar como Chile 2 a Copa Libertadores y ante los chillanejos pueden dar un gran paso en la misión.

Por Nelson Martinez

U Católica se pone al día ante duro rival.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTU Católica se pone al día ante duro rival.

U Católica finalmente jugará su partido ante Ñublense, el cual estuvo en serio riesgo de volver a postergarse. Esto, por petición del municipio de Las Condes, aunque finalmente la solicitud fue rechazada.

Por eso, en los cruzados ya piensan solo en fútbol y saldrán con todo a confirmar su alza en la Liga de Primera. Eso sí, Ñublense es un rival de peso que lucha por clasificar a copas internacionales.

Con esa misión, ambos prometen acción en el Claro Arena, en partido que tendrá a Patricio Rubio como centro de atención. El delantero siempre anima prendidos duelos ante los de la franja y promete goles.

¿Dónde ver U Católica vs Ñublense en vivo?

El partido entre U Católica y Ñublense podrá verse en vivo por la señal de TNT Sports Premium. Para ellos, estos son los canales según tu cableoperador respectivo:

TNT Sports Premium:

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
ZAPPING: 99 (HD)

También podrá seguirse el partido vía streaming, mediante la app HBO Max.

El duelo de la primera rueda en Chillán / Photosport

El duelo de la primera rueda en Chillán / Photosport

Publicidad

¿A qué hora juegan U Católica y Ñublense?

El partido entre cruzados y chillanejos será a contar de las 20:30 horas, en el Claro Arena. U Católica tiene 39 puntos y de ganar quedará segundo en la tabla, agarrando el Chile 2.

Por su parte, Ñublense está décimo en la Liga de Primera, con 29 unidades, y necesita urgentemente sumar para dar caza a un cupo de Copa Sudamericana. Por ahora está a nueve puntos del objetivo.

Publicidad
Lee también
Increíble: club chileno tiene al segundo plantel más viejo del mundo
Chile

Increíble: club chileno tiene al segundo plantel más viejo del mundo

Delegación Presidencial se pone los pantalones tras llanto de Las Condes
Universidad Católica

Delegación Presidencial se pone los pantalones tras llanto de Las Condes

Con múltiples bajas: Garnero define 11 titular de la UC vs. Ñublense
Universidad Católica

Con múltiples bajas: Garnero define 11 titular de la UC vs. Ñublense

Almirón reaparece para despedir a Russo: "Se fue una gran persona"
Internacional

Almirón reaparece para despedir a Russo: "Se fue una gran persona"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo