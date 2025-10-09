U Católica finalmente jugará su partido ante Ñublense, el cual estuvo en serio riesgo de volver a postergarse. Esto, por petición del municipio de Las Condes, aunque finalmente la solicitud fue rechazada.

Por eso, en los cruzados ya piensan solo en fútbol y saldrán con todo a confirmar su alza en la Liga de Primera. Eso sí, Ñublense es un rival de peso que lucha por clasificar a copas internacionales.

Con esa misión, ambos prometen acción en el Claro Arena, en partido que tendrá a Patricio Rubio como centro de atención. El delantero siempre anima prendidos duelos ante los de la franja y promete goles.

¿Dónde ver U Católica vs Ñublense en vivo?

El partido entre U Católica y Ñublense podrá verse en vivo por la señal de TNT Sports Premium. Para ellos, estos son los canales según tu cableoperador respectivo:

TNT Sports Premium:

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

También podrá seguirse el partido vía streaming, mediante la app HBO Max.

El duelo de la primera rueda en Chillán

¿A qué hora juegan U Católica y Ñublense?

El partido entre cruzados y chillanejos será a contar de las 20:30 horas, en el Claro Arena. U Católica tiene 39 puntos y de ganar quedará segundo en la tabla, agarrando el Chile 2.

Por su parte, Ñublense está décimo en la Liga de Primera, con 29 unidades, y necesita urgentemente sumar para dar caza a un cupo de Copa Sudamericana. Por ahora está a nueve puntos del objetivo.

