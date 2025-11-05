Universidad de Chile ha vivida un ingrato final de temporada, donde tuvo que ver como Coquimbo Unido se coronó campeón de la Liga de Primera, con muchos puntos de distancia en la tabla de posiciones.

Eso no es todo, porque quedaron en el camino en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, luego de caer en un polémico partido ante Lanús en Buenos Aires.

Por lo mismo, pese a que todavía quieren lugar por un cupo en la Copa Libertadores, se han comenzado a hacer los respectivos análisis, donde hay algunos que dicen que ha sido un año bueno para la U.

Uno de ellos fue Marcos González, quien en conversación con Redgol, apunta que la final que se le ganó a Colo Colo en la Supercopa, además de la competencia internacional ha demostrado el gran año azul.

La U goleó a Colo Colo en la final de la Supercopa. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Los 18 citados de U de Chile para enfrentar a Everton: hay un regreso en la delantera

El positivo año de la U, según Marcos González

El ex defensor campeón con Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2011 hace el primer análisis de la temporada de los azules, donde apunta la importancia de pasar por encima de Colo Colo en la final de la Supercopa.

Publicidad

Publicidad

“El año pasado no salió campeón del torneo, pero sí de la Copa Chile. Este año no salió campeón de la Copa Sudamericana, que es un objetivo gigantesco, pero sí de la Supercopa que se la gano a Colo Colo con claridad y autoridad”, explicó.

“La U este año a nivel nacional e internacional demostró que tuvo un mejor año que sus rivales directos, que son Colo Colo o Universidad Católica, porque si lo comparo con otros equipos la U tiene superioridad estadística, pero con ellos es más parejo”, detalló.

En ese sentido, deja en claro que vencer a su gran archirrival en una final de un torneo marca el buen año de la U: “Al superar a Colo Colo en una final es más que suficiente mérito para este año, luego una semifinal de una copa internacional, que hace mucho no se hacía, fue un papel importante más allá del lugar en la tabla”.

Publicidad

Publicidad

Mira el video: