“Es gigante”: Emiliano Amor y el Cimbi Cuevas se unen en nueva tienda deportiva en Chile

Las penas del fútbol se pasan fuera de ella. Al menos eso es lo que vivió el defensa de Colo Colo Emiliano Amor, que tras el clásico que perdió ante Universidad Católica hace unos días se encontró con el cruzado Cristián Cuevas, el verdugo de aquella tarde en el Monumental.

Fue en la inauguración de la tienda que Skechers lanzó en el Costanera Center, en el piso 3, que es la más grande del mundo de la marca de calzados norteamericana.

“Impresionante. Lo gigante que es. La cantidad de cosas que hay, accesorios, botines, zapatillas, pádel, tenis. No, la verdad gigante”, fue lo que señaló el zaguero albo.

También estaban los hermanos Matías y Nicolás Garafulic, seleccionados del rugby nacional de los Cóndores; el golfista Nico Geyger; el portero Nacho González y Cristóbal Campos, ex portero de la U, que visitaron alguna de las 3 plazas que hay en el lugar.

Emiliano Amor en la nueva tienda

Grandes novedades en la tienda

El arquero de Everton, Nacho González, valoró el esfuerzo de la compañía. “Espectacular la tienda, espectacular la gente que ha venido y se está sumando a lo que es la marca. Feliz de ver cuánto ha crecido”, manifiesta.

En rigor son tres mini canchas de báquetbol, pádel y fútbol para la entretención, en los 1.000 metros cuadrados que tiene Skechers Performance.

Muchos otros deportes ya se instalaron en esta tienda que tiene más de 1.000 productos: golf, tenis y running, para mujeres, hombres y niños. En la inauguración, todos estaban asombrados con la alegría de los colores, el estilo y la comodidad en la que se ha logrado transformar Skechers.

Fue una noche donde los amigos e influencers aparecieron, como el ex animador del Festival de Viña Martín Cártamo, Ivette Vergara, Gustavo Huerta, Eugenia Lemos, Angélica Castro, entre muchos otros.

Cristian Donghi, gerente general de Skechers Chile, contó que la tienda es un récord mundial para nuestro país. “Tenemos la suerte de que este es un formato nuevo. Hay 3 de estos locales: uno en Canadá, otro en Berlín y este de Santiago. Luego se abre otro en Miami, pero ninguno de este tamaño”.

Sergio de Costabal, Gerente de Marketing, acarició los zapatos goleadores de Harry Kane y dijo que “la marca ha ido evolucionando y con el deporte ahora entró en serio. Esta alegría que transmite la tienda es lo que está pasando también en todo el mundo con Skechers”.