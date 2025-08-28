Todo listo para que el próximo 16 de septiembre se de inicio a la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El sorteo se realizó en Nyon, y con la presencia de grandes estrellas del fútbol mundial.
Fue así que Zlatan Ibrahimovic y Kaká fueron los encargados de sacar cada una de las bolillas que determinaron los partidos más esperados por los hinchas a partir del mes que está a punto de entrar.
Los nueve cabezas de serie, PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona, ya conocen sus respectivos rivales.
Los partidazos que promete la Champions League 2025/26
Una vez más, el formato de la Champions League considerará una tabla de posiciones con todas las instituciones. Cada escuadra se medirá ante ocho rivales (cuatro encuentros de local y cuatro de visita) en esta ronda.
También hay que considerar queParis Saint-Germain es el vigente campeón. El gigante francés se coronó monarca luego de golear 5-0 en la final (disputada en Múnich) a Inter de Milán hace solo unos meses.
Repasa a continuación como quedaron conformados los emparejamientos y arma los partidazos que vendrán en la Champions League 2025/26 a partir del mes de septiembre:
Paris Saint-Germain (PSG)
- Chelsea
- Bayern Múnich
- Club Brugge
- Arsenal
- Sporting CP
- PSV Eindhoven
- Union SG
- Pafos
Bayern Múnich
- Barcelona
- Atalanta
- Bayer Leverkusen
- Tottenham
- Sporting CP
- Newcastle
- Athletic Club
Real Madrid
- Manchester City
- Liverpool
- Juventus
- Benfica
- Olympique de Marseille
- Olympiacos
- Monaco
- Kairat Almaty
Manchester City
- Borussia Dortmund
- Real Madrid
- Bayer Leverkusen
- Villarreal
- Napoli
- Bodø/Glimt
- Galatasaray
- Monaco
Liverpool
- Real Madrid
- Inter de Milán
- Atlético de Madrid
- Eintracht Frankfurt
- PSV Eindhoven
- Olympique de Marseille
- Qarabag
- Galatasaray
Inter de Milán
- Liverpool
- Borussia Dortmund
- Arsenal
- Atlético de Madrid
- Slavia Praga
- Ajax
- Kairat Almaty
- Union SG
Chelsea
- Barcelona
- Bayern Múnich
- Benfica
- Atalanta
- Ajax
- Napoli
- Pafos
- Qarabag
Borussia Dortmund
- Inter de Milán
- Manchester City
- Villarreal
- Juventus
- Bodø/Glimt
- Tottenham
- Athletic Club
- Copenhagen
Barcelona
- PSG
- Chelsea
- Eintracht Frankfurt
- Club Brugge
- Olympiacos
- Slavia Praga
- Copenhagen
- Newcastle United
Así queda organizado cada uno de los potes del sorteo:
BOMBO 1:
Partidos como PSG ante Bayern Múnich o Real Madrid ante Manchester City destacan en el Bombo 1. Incluso, Borussia Dortmund ante Inter de Milán o Liverpool ante Real Madrid.
BOMBO 2:
Arsenal ante Bayer Leverkusen o Atlético de Madrid ante Inter de Milán son otros de los destacados del Bombo 2.
BOMBO 3:
En el Bombo 3 encontramos a Nápoli con Chelsea y Slavia Praga ante Mónaco, por ejemplo.
BOMBO 4:
Galatasaray y Athletic Club encabezan las sorpresas en los emparejamientos de la Fase de Liga de la Champions League.
Fecha de partidos, fase de liga
- Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025.
- J2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025.
- J3: 21/22 de octubre de 2025.
- J4: 4/5 de noviembre de 2025.
- J 5: 25/26 de noviembre de 2025.
- J 6: 9/10 de diciembre de 2025.
- J7: 20/21 de enero de 2026.
- J8: 28 de enero de 2026.