Todo listo para que el próximo 16 de septiembre se de inicio a la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El sorteo se realizó en Nyon, y con la presencia de grandes estrellas del fútbol mundial.

Fue así que Zlatan Ibrahimovic y Kaká fueron los encargados de sacar cada una de las bolillas que determinaron los partidos más esperados por los hinchas a partir del mes que está a punto de entrar.

Los nueve cabezas de serie, PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona, ya conocen sus respectivos rivales.

ver también Sin representantes chilenos: Los 36 equipos que jugarán la Champions League 2025-26

Los partidazos que promete la Champions League 2025/26

Una vez más, el formato de la Champions League considerará una tabla de posiciones con todas las instituciones. Cada escuadra se medirá ante ocho rivales (cuatro encuentros de local y cuatro de visita) en esta ronda.

También hay que considerar queParis Saint-Germain es el vigente campeón. El gigante francés se coronó monarca luego de golear 5-0 en la final (disputada en Múnich) a Inter de Milán hace solo unos meses.

ver también El mundo del fútbol reacciona a la primera Champions League del PSG de su historia

Repasa a continuación como quedaron conformados los emparejamientos y arma los partidazos que vendrán en la Champions League 2025/26 a partir del mes de septiembre:

Publicidad

Publicidad

Paris Saint-Germain (PSG)

Chelsea

Bayern Múnich

Club Brugge

Arsenal

Sporting CP

PSV Eindhoven

Union SG

Pafos

Bayern Múnich

Barcelona

Atalanta

Bayer Leverkusen

Tottenham

Sporting CP

Newcastle

Athletic Club

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Juventus

Benfica

Olympique de Marseille

Olympiacos

Monaco

Kairat Almaty

Publicidad

Publicidad

Manchester City

Borussia Dortmund

Real Madrid

Bayer Leverkusen

Villarreal

Napoli

Bodø/Glimt

Galatasaray

Monaco

Liverpool

Real Madrid

Inter de Milán

Atlético de Madrid

Eintracht Frankfurt

PSV Eindhoven

Olympique de Marseille

Qarabag

Galatasaray

Inter de Milán

Liverpool

Borussia Dortmund

Arsenal

Atlético de Madrid

Slavia Praga

Ajax

Kairat Almaty

Union SG

Publicidad

Publicidad

Chelsea

Barcelona

Bayern Múnich

Benfica

Atalanta

Ajax

Napoli

Pafos

Qarabag

PSG defiende a partir de septiembre su trofeo conseguido ante Inter de Milán. Foto: Carl Recine/Getty Images.

Borussia Dortmund

Inter de Milán

Manchester City

Villarreal

Juventus

Bodø/Glimt

Tottenham

Athletic Club

Copenhagen

Publicidad

Publicidad

Barcelona

PSG

Chelsea

Eintracht Frankfurt

Club Brugge

Olympiacos

Slavia Praga

Copenhagen

Newcastle United

Así queda organizado cada uno de los potes del sorteo:

BOMBO 1:

Partidos como PSG ante Bayern Múnich o Real Madrid ante Manchester City destacan en el Bombo 1. Incluso, Borussia Dortmund ante Inter de Milán o Liverpool ante Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

BOMBO 2:

Arsenal ante Bayer Leverkusen o Atlético de Madrid ante Inter de Milán son otros de los destacados del Bombo 2.

BOMBO 3:

En el Bombo 3 encontramos a Nápoli con Chelsea y Slavia Praga ante Mónaco, por ejemplo.

Publicidad

Publicidad

BOMBO 4:

Galatasaray y Athletic Club encabezan las sorpresas en los emparejamientos de la Fase de Liga de la Champions League.

Fecha de partidos, fase de liga

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025.

J2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025.

J3: 21/22 de octubre de 2025.

J4: 4/5 de noviembre de 2025.

J 5: 25/26 de noviembre de 2025.

J 6: 9/10 de diciembre de 2025.

J7: 20/21 de enero de 2026.

J8: 28 de enero de 2026.

Publicidad