Champions League

Los partidazos que promete la Fase de Liga de la Champions League 2025/26 tras el sorteo

Con figuras de la talla de Zlatan Ibrahimovic y Kaká, la Champions League tiene listo el camino para la nueva Fase de Liga, con partidazos que prometen.

Por Miguel Gutiérrez

PSG tendrá que comenzar a defender su título a partir de septiembre próximo.
© Getty ImagesPSG tendrá que comenzar a defender su título a partir de septiembre próximo.

Todo listo para que el próximo 16 de septiembre se de inicio a la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El sorteo se realizó en Nyon, y con la presencia de grandes estrellas del fútbol mundial.

Fue así que Zlatan Ibrahimovic y Kaká fueron los encargados de sacar cada una de las bolillas que determinaron los partidos más esperados por los hinchas a partir del mes que está a punto de entrar.

Los nueve cabezas de serie, PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona, ya conocen sus respectivos rivales.

Sin representantes chilenos: Los 36 equipos que jugarán la Champions League 2025-26

Sin representantes chilenos: Los 36 equipos que jugarán la Champions League 2025-26

Los partidazos que promete la Champions League 2025/26

Una vez más, el formato de la Champions League considerará una tabla de posiciones con todas las instituciones. Cada escuadra se medirá ante ocho rivales (cuatro encuentros de local y cuatro de visita) en esta ronda.

También hay que considerar queParis Saint-Germain es el vigente campeón. El gigante francés se coronó monarca luego de golear 5-0 en la final (disputada en Múnich) a Inter de Milán hace solo unos meses.

El mundo del fútbol reacciona a la primera Champions League del PSG de su historia

El mundo del fútbol reacciona a la primera Champions League del PSG de su historia

Repasa a continuación como quedaron conformados los emparejamientos y arma los partidazos que vendrán en la Champions League 2025/26 a partir del mes de septiembre:

Paris Saint-Germain (PSG)

  • Chelsea
  • Bayern Múnich
  • Club Brugge
  • Arsenal
  • Sporting CP
  • PSV Eindhoven
  • Union SG
  • Pafos

Bayern Múnich

  • Barcelona
  • Atalanta
  • Bayer Leverkusen
  • Tottenham
  • Sporting CP
  • Newcastle
  • Athletic Club

Real Madrid

  • Manchester City
  • Liverpool
  • Juventus
  • Benfica
  • Olympique de Marseille
  • Olympiacos
  • Monaco
  • Kairat Almaty
Manchester City

  • Borussia Dortmund
  • Real Madrid
  • Bayer Leverkusen
  • Villarreal
  • Napoli
  • Bodø/Glimt
  • Galatasaray
  • Monaco

Liverpool

  • Real Madrid
  • Inter de Milán
  • Atlético de Madrid
  • Eintracht Frankfurt
  • PSV Eindhoven
  • Olympique de Marseille
  • Qarabag
  • Galatasaray

Inter de Milán

  • Liverpool
  • Borussia Dortmund
  • Arsenal
  • Atlético de Madrid
  • Slavia Praga
  • Ajax
  • Kairat Almaty
  • Union SG
Chelsea

  • Barcelona
  • Bayern Múnich
  • Benfica
  • Atalanta
  • Ajax
  • Napoli
  • Pafos
  • Qarabag
PSG defiende a partir de septiembre su trofeo conseguido ante Inter de Milán. Foto: Carl Recine/Getty Images.

Borussia Dortmund

  • Inter de Milán
  • Manchester City
  • Villarreal
  • Juventus
  • Bodø/Glimt
  • Tottenham
  • Athletic Club
  • Copenhagen
Barcelona

  • PSG
  • Chelsea
  • Eintracht Frankfurt
  • Club Brugge
  • Olympiacos
  • Slavia Praga
  • Copenhagen
  • Newcastle United

Así queda organizado cada uno de los potes del sorteo:

BOMBO 1:

Partidos como PSG ante Bayern Múnich o Real Madrid ante Manchester City destacan en el Bombo 1. Incluso, Borussia Dortmund ante Inter de Milán o Liverpool ante Real Madrid.

BOMBO 2:

Arsenal ante Bayer Leverkusen o Atlético de Madrid ante Inter de Milán son otros de los destacados del Bombo 2.

BOMBO 3:

En el Bombo 3 encontramos a Nápoli con Chelsea y Slavia Praga ante Mónaco, por ejemplo.

BOMBO 4:

Galatasaray y Athletic Club encabezan las sorpresas en los emparejamientos de la Fase de Liga de la Champions League.

Fecha de partidos, fase de liga

  • Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025.
  • J2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025.
  • J3: 21/22 de octubre de 2025.
  • J4: 4/5 de noviembre de 2025.
  • J 5: 25/26 de noviembre de 2025.
  • J 6: 9/10 de diciembre de 2025.
  • J7: 20/21 de enero de 2026.
  • J8: 28 de enero de 2026.
