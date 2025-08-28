Este jueves 28 de agosto se celebra el sorteo de la Fase de Liga de una nueva edición de la UEFA Champions League, formato que se estrenó en la pasada versión del certamen de clubes del “Viejo Continente” y que reúne a 36 equipos de distintos países.

Nuevamente, sin chilenos, esta tarde se conocerán a los ocho rivales con los que los equipos clasificados se enfrentarán en cuatro partidos de local y cuatro de visitante, todo esto con el objetivo de lograr uno de los ansiados cupos a los octavos de final del certamen UEFA. Revisa todos los detalles de transmisión del evento, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de Champions League?

El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League se celebra este jueves 28 de agosto a partir de las 12:00 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League 2025-26?

El sorteo con los 36 equipos clasificados a la fase de la liga de la UEFA Champions League NO va por TV en Chile, y la única forma de verlo es de forma ONLINE a través de la plataforma Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

Equipos clasificados y sus bombos:

Bombo 1: PSG (FRA), Real Madrid (ESP), Manchester City (ING), Bayern Múnich (ALE), Liverpool (ING), Inter de Milán (ITA), Chelsea (ING), Dortmund (ALE), Barcelona (ESP).

Bombo 2: Arsenal (ING), Leverkusen (ALE), Atlético de Madrid (ESP), Benfica (POR), Atalanta (ITA), Villarreal (ESP), Juventus (ITA), Eintracht Fráncfort (ALE), Brujas (BEL).

Bombo 3: Tottenham (ING), PSV (PBA), Ajax (PBA), Nápoles (ITA), Sporting (POR), Olympiacos (GRE), Slavia Praga (CZE), Bodo/Glimt (NOR), Marsella (FRA).

Bombo 4: Copenhague (DIN), Mónaco (FRA), Galatasaray (TUR), Union SG (BEL), Qarabag (AZE), Ahtletic Club (ESP), Newcastle (ING), Pafos (CHI), Kairat Almaty (KAZ).

Fecha de partidos, fase de liga en la Champions League 2025/26

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025.

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025.

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025.

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025.

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025.

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025.

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026.

Jornada 8: 28 de enero de 2026.

