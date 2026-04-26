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No se vio en TV: El video que muestra a Osvaldo González como el villano en el gol de Javier Correa

El cordobés fue clave en el agónico triunfo de Colo Colo y que los mete en la parte alta de la tabla de la Liga de Primera.

Por Felipe Pavez Farías

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Rocky pasó de héroe a villano al soltar la marca de Correa
© photosportRocky pasó de héroe a villano al soltar la marca de Correa

Colo Colo volvió a los triunfos en la Liga de Primera y se mete en la parte alta de la tabla. El Cacique logró en los últimos minutos ponerse en ventaja y superó a Universidad de Concepción. 

La jornada comenzó con el tanto de Maxi Romero desde los doce pasos. Sin embargo, en el complemento Osvaldo González puso en peligro el triunfo de los albos. “Rocky” la agarró de media vuelta en el área y la clavó al ángulo dejando sin opciones a Gabriel Maureira que debutó ante el “Campanil”. 

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El ex central de Universidad de Chile se transformó por minutos en el héroe de los locales. Con su tanto en el minuto 76 permitió que los dueños de casa complicaran por varios pasajes al elenco de Fernando Ortiz. Incluso estuvieron cerca de la remontada. 

El error de “Rocky” González y que aprovechó Javier Correa

El tema es que en los descuentos “Rocky” protagonizó un insólito error y que marcó el triunfo de Colo Colo. Aunque esto no fue captado por la transmisión oficial del partido en el Ester Roa Rebolledo. 

Osvaldo González tenía justamente la marca de Javier Correa para evitar que el cordobés tuviera ventaja en el área. Sin embargo, el delantero albo realizó un movimiento de desmarque y logró quedar solo en el área para superar a José Sanhueza y anotar el 2-1. 

Anotación que marcó el desahogo de Javier Correa que volvió anotar tras varios meses de sequía y lesiones, que lo tuvieron fuera del once estelar. 

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Hace un mes y medio vengo de lesión tras lesión. No es fácil levantarse todos los días. Pero tengo unos huevos gigantes para llevarme todo por delante”, recalcó Correa tras el pitazo final. 

En resumen:

Osvaldo González se transformó por varios minutos en el héroe de Universidad de Concepción con su golazo ante Colo Colo.

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En la última “Rocky” jugada perdió la marca, y Javier Correa aprovechó para marcar el 2-1 definitivo.

El gol de Correa además marcó el desahogo del trasandino que perdió el puesto por las constantes lesiones.

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