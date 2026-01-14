Comenzó una nueva edición de la Copa Africana de Naciones 2025, torneo de selecciones que se juega antes del Mundial de 2026.

El certamen tiene a Marruecos como el país anfitrión, que contará con la participación, entre otras, de Egipto, Nigeria, Senegal, Camerún y Costa de Marfil, entre otros.

Agenda de partidos Copa Africana de Naciones 2025

En las últimas horas se confirmó que algunos partidos de la fase de grupos y todas las rondas de eliminación directa de la Copa Africana de Naciones 2025 estarán disponibles en vivo a través de las diferentes señales de Claro Sports .

Es decir, sitio web, plataformas digitales y canales especializados, con alcance para los 16 países de Latinoamérica, excepto Colombia (Transmite Win sport).

Claro Sports: 169 (SD) – 469 (HD)

Partidos hoy

Senegal vs. Egipto | 14:00 horas | Estadio de Tánger.

| Estadio de Tánger. Nigeria vs. Marruecos | 17:00 horas | Prince Moulay Abdellah Stadium.

Marruecos venció a Camerún y selló su clasificación a las semifinales

Marruecos sigue firme en su ilusión de volver a conquistar la Copa Africana de Naciones tras 50 años. El anfitrión venció con autoridad 2-0 a Camerún en Rabat y se clasificó a las semifinales, donde espera al ganador entre Nigeria y Argelia.

Con Brahim Díaz como figura y goleador del torneo, y el tanto decisivo de Ismael Saibari, los Leones del Atlas dominaron el partido y regresan a esta instancia por primera vez desde 2004, impulsados por el apoyo de su público y el recuerdo de su histórica actuación en Qatar 2022.

Marruecos volverá a estar entre los cuatro mejores de la Copa Africana de Naciones después de dos décadas, ya que no alcanzaba las semifinales desde la derrota frente a Túnez en 2004, y sueña con repetir la gloria lograda hace 50 años, cuando conquistó su único título continental en 1976.