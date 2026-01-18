Este domingo, Senegal y Marruecos animarán la final de la Copa Africana de Naciones, con la ilusión de conquistar su segundo título continental. Ambos llegan como las selecciones mejor posicionadas de África en el ranking FIFA y tras superar duros desafíos en semifinales.

Los Leones de la Teranga avanzaron luego de vencer por 1-0 a Egipto, con tanto de Sadio Mané, mientras que Marruecos selló su paso al partido decisivo tras eliminar a Nigeria en la definición por penales.

¿Dónde ver la final de la Copa Africana de Naciones?

El partido entre Senegal vs. Marruecos será este domingo 18 de enero a las 16:00 hrs. en el Prince Moulay Abdellah Stadium, por la final del torneo para definir el campeón.

Podrás ver el encuentro de manera exclusiva a través de las diferentes señales online de Claro Sports, en Clarosports.com y en el canal oficial de YouTube.

Marruecos logró un hito al instalarse en la final de la Copa Africana de Naciones después de dos décadas, ya que no alcanzaba las semifinales desde la derrota frente a Túnez en 2004, y sueña con repetir la gloria lograda hace 50 años, cuando conquistó su único título continental en 1976.