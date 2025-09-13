Pronósticos Manchester City vs Manchester United: un Derbi con mucha tensión en la Premier League

RedGol te acerca los mejores pronósticos deportivos para apostar en Manchester City vs Manchester United, por la Premier League 2025/26.

Este domingo a las 12:30 horas de Chile, Manchester City y Manchester United se enfrentarán en una nueva edición del clásico de la ciudad, correspondiente a la tercera jornada de la Premier League, con ambos equipos en busca de regularidad.

Los Ciudadanos de Pep Guardiola llegan tras golear 4-0 a Wolverhampton, aunque luego encadenaron dos derrotas seguidas: ante Tottenham en casa y frente a Brighton como visitantes. Por su parte, los Red Devils tuvieron un inicio inestable, con caída frente a Arsenal, empate contra Fulham y triunfo ante Burnley, además de una eliminación histórica a manos de Grimsby Town en la primera ronda de la EFL Cup.

Con el Derbi de Manchester en el horizonte, nuestro analista te presenta los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas en la Premier League.

Pronósticos para apostar en Manchester City vs Manchester United

Doble oportunidad: Empate o Manchester United 2.05 Anotará o dará una asistencia: Bryan Mbeumo 2.47 Córners de Manchester City: Menos de 7.5 + Tarjetas de Manchester United: Menos de 3.5 1.98

El Derbi de Manchester busca un dueño

Con un arranque irregular para ambos, el Manchester United intentará dar el golpe en el Etihad Stadium, impulsado por su reciente triunfo sobre Burnley y aprovechando las dos derrotas consecutivas del City.

Además, los Red Devils llegan con la confianza de sus últimos clásicos: acumulan cuatro sin perder en los 90 minutos, con dos victorias (una en Premier League y otra en FA Cup) y dos empates (por liga y en la Community Shield que se definió a favor de los Citizens en penales).

Doble oportunidad: Empate o Manchester United – 2.05 en Betano

El fichaje de Mbeumo en el United

Bryan Mbeumo es uno de los jugadores que mayor ilusión genera en la afición de los Red Devils, por su buen pasado en Brentford y el costo de su transferencia. A pesar del penal fallado ante Grimsby Town, el camerunés había marcado un tanto durante los 90 minutos, y luego volvió a marcar contra Burnley, en la tercera fecha de la liga.

También aportó una asistencia en la victoria 3-0 de su selección sobre Eswatini.

Anotará o dará una asistencia: Bryan Mbeumo – 2.47 en Betano

Los córners del City las tarjetas del United

Aunque domina la posesión y genera muchas llegadas, el Manchester City no superó los siete tiros de esquina a favor en ninguno de sus tres partidos en la presente Premier League.

Del otro lado, el Manchester United mostró disciplina en su arranque de temporada: en cada uno de sus tres compromisos iniciales registró menos de cuatro tarjetas.

Córners de Manchester City: Menos de 7.5 + Tarjetas de Manchester United: Menos de 3.5 – 1.98 en Betano

Cuotas en Manchester City vs Manchester United

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Manchester City vs Manchester United: últimos partidos