Pronósticos Manchester City vs Manchester United: un Derbi con mucha tensión en la Premier League

Este domingo a las 12:30 horas de Chile, Manchester City y Manchester United se enfrentarán en una nueva edición del clásico de la ciudad, correspondiente a la tercera jornada de la Premier League, con ambos equipos en busca de regularidad.
Los Ciudadanos de Pep Guardiola llegan tras golear 4-0 a Wolverhampton, aunque luego encadenaron dos derrotas seguidas: ante Tottenham en casa y frente a Brighton como visitantes. Por su parte, los Red Devils tuvieron un inicio inestable, con caída frente a Arsenal, empate contra Fulham y triunfo ante Burnley, además de una eliminación histórica a manos de Grimsby Town en la primera ronda de la EFL Cup.
Con el Derbi de Manchester en el horizonte, nuestro analista te presenta los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas en la Premier League.
Pronósticos para apostar en Manchester City vs Manchester United
|Doble oportunidad: Empate o Manchester United
|2.05
|Anotará o dará una asistencia: Bryan Mbeumo
|2.47
|Córners de Manchester City: Menos de 7.5 + Tarjetas de Manchester United: Menos de 3.5
|1.98
El Derbi de Manchester busca un dueño
Con un arranque irregular para ambos, el Manchester United intentará dar el golpe en el Etihad Stadium, impulsado por su reciente triunfo sobre Burnley y aprovechando las dos derrotas consecutivas del City.
Además, los Red Devils llegan con la confianza de sus últimos clásicos: acumulan cuatro sin perder en los 90 minutos, con dos victorias (una en Premier League y otra en FA Cup) y dos empates (por liga y en la Community Shield que se definió a favor de los Citizens en penales).
Doble oportunidad: Empate o Manchester United – 2.05 en Betano
El fichaje de Mbeumo en el United
Bryan Mbeumo es uno de los jugadores que mayor ilusión genera en la afición de los Red Devils, por su buen pasado en Brentford y el costo de su transferencia. A pesar del penal fallado ante Grimsby Town, el camerunés había marcado un tanto durante los 90 minutos, y luego volvió a marcar contra Burnley, en la tercera fecha de la liga.
También aportó una asistencia en la victoria 3-0 de su selección sobre Eswatini.
Anotará o dará una asistencia: Bryan Mbeumo – 2.47 en Betano
Los córners del City las tarjetas del United
Aunque domina la posesión y genera muchas llegadas, el Manchester City no superó los siete tiros de esquina a favor en ninguno de sus tres partidos en la presente Premier League.
Del otro lado, el Manchester United mostró disciplina en su arranque de temporada: en cada uno de sus tres compromisos iniciales registró menos de cuatro tarjetas.
Córners de Manchester City: Menos de 7.5 + Tarjetas de Manchester United: Menos de 3.5 – 1.98 en Betano
Cuotas en Manchester City vs Manchester United
- Victoria de Manchester City – 1.82 en Betano
- Empate – 3.85 en Betano
- Victoria de Manchester United – 4.20 en Betano
Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.
Historial de Manchester City vs Manchester United: últimos partidos
- Manchester United 0-0 Manchester City (Premier League 2024/25)
- Manchester City 1-2 Manchester United (Premier League 2024/25)
- Manchester City (7)1-1(6) Manchester United (Community Shield 2024)
- Manchester City 1-2 Manchester United (FA Cup 2023/24)
- Manchester City 3-1 Manchester United (Premier League 2023/24)