Pronósticos Barcelona vs Valencia: lesión de Lamine Yamal y debut en el Estadio Johan Cruyff

Este domingo, Barcelona irá por su tercera victoria en LaLiga, competencia que tuvo el debut de Alexis Sánchez que aportó una gran asistencia de taco, cuando reciba a Valencia en la cuarta fecha del campeonato. El duelo tendrá un condimento especial: será el debut oficial del cuadro culé como local en el Estadio Johan Cruyff, con capacidad para 6 mil espectadores, mientras el Camp Nou espera las habilitaciones correspondientes.

El conjunto dirigido por Hansi Flick, con la sorpresiva baja de Lamine Yamal por lesión, llega tras empatar 1-1 con Rayo Vallecano, luego de vencer a Levante y Mallorca, mientras que los Murciélagos vienen de golear 3-0 a Getafe después de caer con Osasuna e igualar frente a Real Sociedad.

Antes de este choque, nuestro experto te proporciona los tres mejores pronósticos para que contemples a la hora de realizar tus apuestas en LaLiga.

Pronósticos para apostar en Barcelona vs Valencia

Doble oportunidad: Barcelona o Empate + Ambos equipos anotarán: Si 1.87 Anotará en cualquier momento: Ferran Torres 1.70 Tarjetas de Barcelona: Menos de 1.5 2.30

Barcelona invicto pero con vulnerabilidad defensiva

Barcelona ganó o empató cinco de sus últimos seis encuentros como local en la liga española. En cuatro de esos cinco juegos que no perdió, marcaron ambos equipos.

Valencia triunfó solo en dos de sus anteriores 12 actuaciones de visitante en el torneo español. En ocho de los 10 que igualó o perdió, logró marcar al menos una vez.

Doble oportunidad: Barcelona o Empate + Ambos equipos anotarán: Si – 1.87 en Betano

Las estadísticas de Ferran Torres

Con la sorpresiva baja de Lamine Yamal, que jugó los dos partidos con la Selección de España, Ferran Torres tomará más protagonismo en la ofensiva culé.

El jugador de 25 años marcó dos tantos en las dos primeras jornadas, contra Mallorca y Levante, y también anotó en el triunfo de España sobre Turquía.

Anotará en cualquier momento: Ferran Torres – 1.70 en Betano

Pocas amarillas para Barcelona

El conjunto culé, dirigido por Hansi Flick, sabe como respetar el reglamento: recibió menos de dos tarjetas en sus tres partidos en el certamen.

Fue el segundo equipo con menos cartulinas amarillas en la pasada temporada con 62, por detrás de Real Madrid, que registró 58.

Tarjetas de Barcelona: Menos de 1.5 – 2.30 en Betano

Cuotas en Barcelona vs Valencia

