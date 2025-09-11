Alexis Sánchez dio una de las grandes sorpresas de este mercado de fichajes, donde tras una compleja temporada en el Udinese, el jugador nacional se despidió de la Serie A y llegó al Sevilla como uno de los nuevos refuerzos.

En su presentación, el jugador habló este nuevo desafío en su carrera en donde señaló: “Sevilla se encontrará con un Alexis más maduro, que decide los tiempos. Cuando estaba en el Barcelona corría de aquí para allá, no entendía tanto el fútbol, pero tenía otros jugadores, otro ambiente. Ahora estoy más maduro y esa madurez quiero que se refleje en los más jóvenes del plantel”.

El cuadro español busca esta temporada meterse en las competencias internacionales de Europa y actualmente, recién iniciado este ciclo, están en el décimo segundo puesto de la tabla. Por lo mismo, muchos hinchas quieren saber cuándo podría ser el gran debut de Alexis.

¿Cuándo debutará Alexis en el Sevilla?

El Sevilla, en donde también milita el seleccionado nacional Gabriel Suazo, enfrentará este viernes 12 de septiembre al Elche FC a las 16:00 horas. El partido estará disponible a través de la señal de ESPN, como también a través de la plataforma de Disney.

Alexis en el Sevilla

El campeón de América, en su presentación, se refirió a como espera afrontar esta temporada en su regreso a La Liga. “Me estoy preparando bastante bien para estar como un chico de 20 años físicamente, esa es mi mentalidad. La edad es un número y tengo que demostrarlo”.

En la misma línea, agregó: “Cada vez que pasa el tiempo, más fácil veo el fútbol. Para mí, la edad no es un problema. La experiencia y el profesionalismo te pueden hacer llegar muy lejos. Hay jugadores que tienen cierta edad y corren más que un chico de 20 años”.

