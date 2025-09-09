Alexis Sánchez lleva unos días como nuevo y flamante refuerzo del Sevilla. El delantero chileno vuelve a La Liga de España y este martes fue presentado en sociedad en la rueda de prensa protocolar.

Y uno de los tópicos abordados por Alexis fue su relación con los jugadores jóvenes, a quienes intentará liderar y guiar. Eso sí, Sánchez les advirtió que se someterán a la disciplina del tocopillano.

“Soy una persona que exijo mucho al más joven. Les gruño y los reto, porque es mi forma de exigir. Mi intención es ayudar al equipo y darle una alegría a la gente del Sevilla“, dijo Alexis.

ver también “Calidad” y “Show”: Alexis Sánchez vuelve loca a la prensa española en su presentación en Sevilla

La edad es sólo un número

Respecto a su partida de nacimiento, el delantero nacional manifestó que “la edad es sólo un número. A veces la experiencia, con el profesionalismo, te pueden llevar muy lejos. Hay jugadores de edad que hacen kilómetros y corren más que un chaval de 20 años“.

Alexis les pone reglas desde el principio a los jóvenes del Sevilla.

Alexis sentenció que “me estoy preparando físicamente para estar a tope, para estar como un chaval de 20 años. Esa es mi mentalidad siempre“.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Alexis Sánchez tiene 36 años y el próximo 19 de diciembre cumplirá 37. Esta temporada 2025-26 defenderá al Sevilla con la camiseta 10 de los blanquirrojos, tras su cuestionado regreso al Udinese.

ver también Alexis le manda un recado al DT de Udinese y habla del puesto que quiere en Sevilla: “Estoy cómodo…”

En el Sevilla, Alexis Sánchez será dirigido por el argentino Matías Almeyda, como compañero de otro chileno: Gabriel Suazo.