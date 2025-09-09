Es tendencia:
Alexis Sánchez le deja poderosa advertencia al Sevilla en su presentación: “Les gruño y los reto”

La curiosa advertencia de Alexis Sánchez en su presentación oficial como flamante refuerzo del Sevilla: "gruño y reto".

Por Diego Jeria

Alexis Sánchez lleva unos días como nuevo y flamante refuerzo del Sevilla. El delantero chileno vuelve a La Liga de España y este martes fue presentado en sociedad en la rueda de prensa protocolar.

Y uno de los tópicos abordados por Alexis fue su relación con los jugadores jóvenes, a quienes intentará liderar y guiar. Eso sí, Sánchez les advirtió que se someterán a la disciplina del tocopillano.

Soy una persona que exijo mucho al más joven. Les gruño y los reto, porque es mi forma de exigir. Mi intención es ayudar al equipo y darle una alegría a la gente del Sevilla“, dijo Alexis.

La edad es sólo un número

Respecto a su partida de nacimiento, el delantero nacional manifestó que “la edad es sólo un número. A veces la experiencia, con el profesionalismo, te pueden llevar muy lejos. Hay jugadores de edad que hacen kilómetros y corren más que un chaval de 20 años“.

Alexis sentenció que “me estoy preparando físicamente para estar a tope, para estar como un chaval de 20 años. Esa es mi mentalidad siempre“.

Cabe recordar que Alexis Sánchez tiene 36 años y el próximo 19 de diciembre cumplirá 37. Esta temporada 2025-26 defenderá al Sevilla con la camiseta 10 de los blanquirrojos, tras su cuestionado regreso al Udinese.

En el Sevilla, Alexis Sánchez será dirigido por el argentino Matías Almeyda, como compañero de otro chileno: Gabriel Suazo.

