Universidad de Chile no ha tenido una semana tranquila en la antesala de sus dos grandes desafíos de la temporada. La dirigencia azul buscó de todas las formas posibles postergar la Supercopa frente a Colo Colo, con la intención de priorizar la preparación para los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, incluso amenazaron con jugar con juveniles, sin embargo, la petición fue rechazada y se jugará.

Así, el clásico que definirá a un nuevo supercampeón nacional se juega este domingo en el Santa Laura y en la antesala de este partido la U sumó una nueva mala noticia: esta vez, la baja de un jugador titular y goleador. Se trata de Lucas Di Yorio, quien deberá pasar por el quirófano y quedará descartado tanto para la Supercopa ante el clásico rival, como para la llave internacional frente a los peruanos.

ver también Colo Colo vs. Universidad de Chile: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la Supercopa 2025

Lucas Di Yorio baja de la U para la Supercopa y Sudamericana

De acuerdo a la información que publicó Emisora Bullanguera, el delantero argentino, goleador de los azules esta temporada con 13 conquistas, tendrá que ser intervenido finalmente de su rodilla, lo que lo dejará al margen de los partidos más importantes de la temporada.

El delantero había tenido molestias en su rodilla anteriormente y si bien desde el conjunto azul habían tomado la decisión de posponer la operación a su rodilla semanas atrás, ahora tendrá que entrar a cirugía de urgencia.

De esta manera, los universitarios enfrentarán a Colo Colo por la Supercopa de Chile con la baja de Lucas Di Yorio, quien se suma a otros como Israel Poblete y Nicolás Ramírez, quienes también viven complejos momentos con sus respectivas lesiones.

Di Yorio se perderá la Supercopa vs. Colo Colo y los cuartos de Sudamericana vs. Alianza Lima. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Publicidad

Publicidad

Los próximos desafíos de la U. de Chile: