Representante de Salomón Rodríguez saca la voz sobre su futuro en Colo Colo

Uno de los jugadores que peor la ha pasado en Colo Colo es Salomón Rodríguez. El delantero uruguayo llegó al Monumental como el gran refuerzo del año, pero en nueve meses ha mostrado poco y nada. Para el Superclásico, ni siquiera fue citado a la banca.

El futuro del atacante, que ya hizo perder la paciencia a los hinchas del Cacique, es incierto. Hace unas semanas, Aníbal Mosa reveló que Colo Colo compró la mitad de su pase a principios de año y podría adquirir la parte restante solo si Salomón Rodríguez cumple con cierta cantidad de minutos.

¿Se dará? Edy Mastrángelo, representante del uruguayo, sacó la voz sobre la continuidad del jugador, pero terminó dejando más dudas sobre el tema.

El agente dijo desconocer la cláusula sobre la que habló Aníbal Mosa. “No quiero contradecir a algún dirigente si lo dijo, pero no tengo el contrato acá y la verdad es que no recuerdo dicha cláusula. No lo tengo presente”, mencionó en conversación con Radio Cooperativa.

Habla el representante de Salomón Rodríguez

En todo caso, Edy Mastrángelo aseguró que Salomón Rodríguez revertirá su momento en el Cacique. “Salomón es un gran jugador y lo va a demostrar, le va a dar mucho a Colo Colo. Pero, sobre el contrato, no hay nada que no corresponda”, mencionó.

En ese sentido, se mostró esperanzado ante la llegada de Fernando Ortiz. “Los cambios de entrenadores dan oportunidades a los jugadores para empezar de nuevo, pero siempre terminan jugando los que están mejor. Falta mucho para terminar el año y está en él, tiene todas las condiciones para ser una pieza importante en Colo Colo. Y lo va a demostrar“, cerró.