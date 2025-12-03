¿Siguen para 2026? Estos son los 10 mejores sueldos en Colo Colo

Colo Colo ha vivido un año muy difícil y puede cerrarlo de la peor manera posible si es que no clasifica a la Copa Sudamericana en la última fecha de la Liga de Primera. Un importante monto económico se perderá si no entra a una copa internacional, algo que comienza a preocupar.

Considerando que el Cacique es el equipo del fútbol chileno con los sueldos más altos, y la reciente revelación de una deuda multimillonaria de Blanco y Negro, muchos se empiezan a preguntar si los albos pueden sostener a todos sus grandes salarios para 2026.

El jugador que más sueldo recibe en Colo Colo es Arturo Vidal, quien supera los 100 millones mensuales. El mismo King ha dejado en duda su continuidad si el Cacique no clasifica, pese a que renovó su contrato para la temporada 2026. “Depende mucho lo de este año pensando en el próximo, nunca voy a ser un estorbo para mi equipo“, dijo.

El siguiente en la lista es Claudio Aquino, quien recibe más de 83 millones mensuales de Colo Colo. En el ranking además están Javier Correa, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Marcos Bolados, todos con contrato vigente. Por otra parte, está Brayan Cortés, a préstamo en Peñarol y con contrato hasta 2026, y Sebastián Vegas, quien debería retornar a Monterrey a finales de este año.

Los 10 mejores sueldos en Colo Colo

Arturo Vidal: $114 millones mensuales Claudio Aquino: $83 millones mensuales Javier Correa: $70 millones mensuales Brayan Cortés: $60 millones mensuales Sebastián Vegas: $50 millones mensuales Tomás Alarcón: $50 millones mensuales Víctor Felipe Méndez: $40 millones mensuales Mauricio Isla: $35 millones mensuales Marcos Bolados: $30 millones mensuales Óscar Opazo: $23 millones mensuales

