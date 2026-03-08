Parece inevitable. A falta de 10 jornadas para que termine la temporada en la Serie A de Italia, el Pisa está a 10 puntos de la salvación, una situación que preocupa de sobremanera a una de sus figuras, el chileno Felipe Loyola.

Pero mientras a nivel deportivo el cuadro de la Toscana sufre, sobretodo después de caer por 4-0 en su visita a Juventus por la jornada 28 del Calcio, en lo personal, el ex Huachipato obliga a su actual club a tomar millonaria decisión.

Loyola obliga al Pisa a tomar millonaria decisión

Luego que en la pasada jornada, donde cayeron por 0-1 ante Bologna no jugó por lesión, en el duelo que se jugó en Turín, el técnico sueco Oscar Hiljemark hizo entrar a “Pipe” en el minuto 60 por el rumano Marius Marin.

Gracias a esta media hora en cancha, el Pisa se ve en la obligación de comprar el 70 por ciento del pase de Loyola a Independiente, pues se cumplió con la cláusula que forzaba a los italianos a adquirirlo si jugaba cinco cotejos de Serie A.

Así las cosas, este equipo le pagará a los de Avellaneda un total de US$5,5 millones de dólares, los cuales deberá pagar en tres cuotas. La primera en junio de este año por US$2 millones. La segunda por igual cifra en enero de 2027. La tercera, en junio del próximo año por US$1,5 millones.

Pero no es lo único, pues además Pisa tiene la primera opción de adquirir el 30 por ciento restante de la ficha de Loyola, por un monto cercano a los US$4 millones de la moneda estadounidense.

Los números de “Pipe” en Italia

Desde su llegada a Pisa el 20 de enero de este año, Felipe Loyola saltó a la cancha en cinco encuentros, tres de ellos como titular, con un total de 285 minutos, en los cuales registra un gol ante el AC Milan.

