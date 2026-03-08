Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chilenos por el mundo

Felipe Loyola obliga al Pisa a tomar millonaria decisión pese a riesgo de descender

Tras jugar 30 minutos en derrota ante Juventus, el cuadro italiano debera pagarle a Independiente por la adquisición de su pase.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Felipe Loyola obliga a Pisa a comprar su pase a Independiente.
© Getty ImagesFelipe Loyola obliga a Pisa a comprar su pase a Independiente.

Parece inevitable. A falta de 10 jornadas para que termine la temporada en la Serie A de Italia, el Pisa está a 10 puntos de la salvación, una situación que preocupa de sobremanera a una de sus figuras, el chileno Felipe Loyola.

Pero mientras a nivel deportivo el cuadro de la Toscana sufre, sobretodo después de caer por 4-0 en su visita a Juventus por la jornada 28 del Calcio, en lo personal, el ex Huachipato obliga a su actual club a tomar millonaria decisión.

Loyola obliga al Pisa a tomar millonaria decisión

Luego que en la pasada jornada, donde cayeron por 0-1 ante Bologna no jugó por lesión, en el duelo que se jugó en Turín, el técnico sueco Oscar Hiljemark hizo entrar a “Pipe” en el minuto 60 por el rumano Marius Marin.

Gracias a esta media hora en cancha, el Pisa se ve en la obligación de comprar el 70 por ciento del pase de Loyola a Independiente, pues se cumplió con la cláusula que forzaba a los italianos a adquirirlo si jugaba cinco cotejos de Serie A.

Así las cosas, este equipo le pagará a los de Avellaneda un total de US$5,5 millones de dólares, los cuales deberá pagar en tres cuotas. La primera en junio de este año por US$2 millones. La segunda por igual cifra en enero de 2027. La tercera, en junio del próximo año por US$1,5 millones.

Publicidad

Pero no es lo único, pues además Pisa tiene la primera opción de adquirir el 30 por ciento restante de la ficha de Loyola, por un monto cercano a los US$4 millones de la moneda estadounidense.

“La oferta…”: Felipe Loyola cuenta la firme sobre su posible fichaje en el Bayern Munich

ver también

“La oferta…”: Felipe Loyola cuenta la firme sobre su posible fichaje en el Bayern Munich

En síntesis

  • Felipe Loyola obliga al Pisa a comprar su pase tras jugar cinco partidos en Serie A.
  • US$5,5 millones pagará el Pisa a Independiente en tres cuotas hasta junio 2027.
  • 10 puntos separan al Pisa de la permanencia a falta de 10 jornadas.

Los números de “Pipe” en Italia

Desde su llegada a Pisa el 20 de enero de este año, Felipe Loyola saltó a la cancha en cinco encuentros, tres de ellos como titular, con un total de 285 minutos, en los cuales registra un gol ante el AC Milan.

Publicidad
Lee también
Loyola sufre en Italia: "Lo mental es lo más importante"
Internacional

Loyola sufre en Italia: "Lo mental es lo más importante"

Felipe Loyola podría volver a la titularidad vs. Bologna
Chile

Felipe Loyola podría volver a la titularidad vs. Bologna

Loyola sufre en Italia pero está cerca de concretar millonaria venta
Internacional

Loyola sufre en Italia pero está cerca de concretar millonaria venta

Hijo de Humberto Suazo sorprende con nuevo golazo a Colo Colo
Chile

Hijo de Humberto Suazo sorprende con nuevo golazo a Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo