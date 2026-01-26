El segundo título consecutivo para su palmarés sumó Coquimbo Unido, que se quedó este domingo con la Supercopa tras vencer a Universidad Católica en Viña del Mar.

El partido terminó 0-0 en Sausalito, por lo que se tuvo que definir en penales, donde se hizo fuerte el equipo Pirata con Diego Sánchez como protagonista. El Mono atajó dos lanzamientos.

El portero coquimbano hizo su show y se sacó los guantes para la tanda, lo que en el fondo le resultó, porque el cuadro que ahora dirige Hernán Caputto se quedó con la Supercopa.

ver también Mono Sánchez explica por qué atajó sin guantes en la Supercopa: “Mi inspiración fue…”

Diego Sánchez explica la pelea que manchó la final de la Supercopa

Diego Sánchez fue el líder de los festejos de Coquimbo Unido apenas se consumó la victoria y en ellos se generó una fuerte pelea con jugadores de Universidad Católica, lo que explicó el Mono.

El experimentado golero indicó que hubo un problema con el delantero de la UC Juan Francisco Rossel, sin embargo, dejó en claro que la situación no se produjo por una burla de su parte.

La pelea entre la UC y Coquimbo. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Publicidad

Publicidad

“¿La trifulca con Rossel? Fui a celebrar con mi familia y mis hijos, hice el baile que tengo con mi hija y me empujan. No pasa nada, ni siquiera es tema“, explicó Diego Sánchez.

Coquimbo Unido logró su segundo título de su historia. Ahora en sus vitrinas luce la Liga de Primera 2025 y la Supercopa 2026.