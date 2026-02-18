Es tendencia:
Arturo Vidal le reclama a Colo Colo: deja consistente exigencia para el Superclásico ante la U

Vidal reclama que la cancha del estadio Monumental no estuvo buena e incluso lo perjudicó para anotarle un gol a La Calera. El Rey Arturo pide perfección para el Superclásico contra la U.

Por Diego Jeria

Vidal le tira las orejas a Colo Colo con exigencia contra la U.
El próximo rival de Colo Colo es O’Higgins en condición de visita por la cuarta fecha de la Liga de Primera, pero en el Cacique ya miran más allá considerando que posteriormente se jugará el Superclásico 199 frente a Universidad de Chile.

Y fue Arturo Vidal quien le tiró las orejas a Colo Colo por el estado de la cancha del estadio Monumental. El mediocampista del Cacique espera que el gramado de David Arellano esté en perfectas condiciones para enfrentar al archirrival.

A través de su canal de Kick, Vidal manifestó que “el otro día estaba super mala la cancha, estaba demasiado blanda. Debe ser porque tres días antes hubo el partido a beneficio, entonces se jugaron tres partidos, aunque fueron de menos tiempo”.

Vidal y la cancha de Colo Colo: “Por eso no pudo ser gol”

Vidal agrega que “se ocupó la cancha y el terreno de juego lo siente, ojalá que puede estar buena para el partido contra Universidad de Chile“.

Vidal le exige a Colo Colo una cancha impecable para el Superclásico contra la U.

Incluso, Vidal aseguró que en el agónico y sufrido triunfo ante Unión La Calera una jugada le quedó perfecta y pudo anotar, pero el mismo césped lo perjudicó.

Estaba muy blando el pasto, en la que me quedó afuera, donde metí el empeine, pise fuerte y se me levantó la pelota, por eso no pudo ser gol“, sentenció tajante Arturo Vidal.

Colo Colo visita a O’Higgins este sábado desde las 18:00 horas en el estadio El Teniente. el Domingo 1 de marzo los albos recibirán a la U en el Monumental.

