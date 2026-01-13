La temporada 2025 de Colo Colo fue para el olvido. Tan mal le fue al Cacique que ni siquiera clasificó a la Copa Sudamericana, porque quedó en un penoso octavo lugar de la Liga de Primera.

Una de las situaciones que ejemplifica lo mal que estuvo el cuadro albo es lo que ocurrió con Arturo Vidal, quien terminó la temporada como suplente y reclamando por las decisiones técnicas de Fernando Ortiz.

El gran sueldo de Blanco y Negro no jugó desde el arranque los últimos encuentros de Colo Colo y se fue en picada ante su DT tras la derrota ante Audax Italiano. Ambos tuvieron un cara a cara en la pretemporada porque no se movieron del elenco popular.

Aseguran que Arturo Vidal empezará en la banca en Colo Colo

Arturo Vidal tiene contrato vigente con Colo Colo por todo 2026, y pese a las ganas que siempre muestra en sus redes sociales, adelantan que seguirá siendo comparsa en el cuadro albo.

El comunicador Edson Figueroa contó en el programa Dale Albo AM que el King no será del arranque en el inicio de la temporada oficial, y que deberá ganarse de a poco un lugar entre los titulares.

“No sé si Vidal va a comenzar jugando. Es más, creo que no va a empezar de titular. Vamos a ver si logra ganarse un puesto, pero de comenzar jugando, creo que no”, dijo el reportero.

El primer partido de Colo Colo en el año será este jueves, cuando a partir de las 21:00 horas se mida ante Olimpia en la Serie Río de La Plata.