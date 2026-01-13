La burocracia una vez más hizo de las suyas este lunes en Blanco y Negro, porque en la reunión de directorio que se produjo no hubo avances para definir al nuevo delantero de Colo Colo.

Los albos buscan a un reemplazante para Salomón Rodríguez, sin embargo, en la mesa directiva del cuadro popular ni siquiera conversaron sobre el 9 que tiene que llegar al estadio Monumental.

No hubo avances por el goleador, no hay claridad tampoco sobre cuándo se va a definir. Mientras, el chileno Damián Pizarro y el argentino Maximiliano Romero esperan por la definición de Colo Colo.

Pato Yáñez quiere que Damián Pizarro vuelva a Colo Colo

En ByN hay dudas y un ex delantero de Colo Colo los ayuda a decidirse, porque Patricio Yáñez comentó en radio Agricultura que prefiere que retorno Pizarro por sobre la apuesta de Romero.

“Cualquiera de los dos que llegue son buenos nombres. Yo me inclino por el Haaland de Macul (Pizarro), por las necesidades de Colo Colo, para relanzar su carrera, porque si no el chico se acabó en Europa”, dijo el Pato.

Piden el retorno de Damián Pizarro a Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Si es que llega a Colo Colo es para relanzar su carrera y volver con ánimo, mejor de la cabeza, pero si no se da eso y vuelve en Udinese y no juega es muy triste, sobre todo con esa edad y por la proyección que tiene. Hasta el momento su carrera está stand by”, cerró Yáñez.

Colo Colo no tiene nada claro y el delantero que venga a competir el puesto con Javier Correa es toda una duda.