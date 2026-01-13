El negocio de ensueño que realiza Colo Colo en el mercado de fichajes en medio de su crisis

Una fuerte crisis financiera golpea a Blanco y Negro, lo que afecta directamente a Colo Colo, que se quedó sin recursos para realizar movimientos en el mercado de fichajes.

Los albos gastaron mucho dinero en 2025, año del centenario, y como los resultados fueron malos, las consecuencias se están viendo en la presente temporada, donde no tienen presupuesto para realizar grandes contrataciones.

Los dos primeros refuerzos del Cacique llegaron a costo cero: Matías Fernández arribó libre desde Independiente del Valle y Joaquín Sosa llegó mediante una cesión sin cargo desde Bologna.

El tercer fichaje de Colo Colo es el uruguayo Javier Méndez, quien llegó este lunes a Santiago y se puede decir que es un negocio soñado para un equipo sin plata.

Los montos tras el fichaje de Javier Méndez en Colo Colo

Colo Colo se quedó con los servicios de un defensor que venía siendo titular y figura en un equipo muy grande como Peñarol, por lo que se presume que será el nuevo caudillo de una zaga que no tuvo líderes en 2025.

Los albos fichan a un jugador “calado” y lo más importante de todo es que lo hicieron a precio de liquidación, porque en La Tercera publicaron los montos de la operación.

“Un negocio bastante conveniente para el Cacique, pues canceló US$ 70 mil por la rescisión del futbolista”, explica el citado medio.

Luego, explican detallan el sueldo de Javier Méndez: “en cuanto a la extensión del vínculo, esta será por dos años y el jugador percibirá US$ 325 mil, entre sueldo y bonos, por cada una de esas temporadas”.

Es decir, Colo Colo contrató a un jugador barato y experimentado, que viene a ser titular en un equipo carente de líderes positivos en el camarín.