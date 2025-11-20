La lucha por el descenso en la Liga de Primera 2025 está al rojo vivo con Deportes Limache y Unión Española peleando punto a punto por evitar perder la categoría. Justamente ambos elencos se enfrentarán por la fecha 28, en un duelo clave por la parte baja.

Mientras Limache marcha 14° con 22 puntos, Unión es penúltima con 21 unidades y por ahora estaría acompañando a Deportes Iquique (colista con 18) al fútbol de la Primera B para el 2026.

De cara a este compromiso uno que alzó la voz en el cuadro tomateros fue Alfonso Parot, quien en la previa a recibir a los hispanos aseguró que saben lo que se jugarán en el sintético de Quillota y que buscarán hacer hincapié en las debilidades hispanas.

Alfonso Parot adelanta la “final” ante Unión Española

El Poncho Parot partió diciendo a los medios que “sabemos que es un partido crucial para lo que estamos trabajamos. Tiene mucha importancia, es un rival directo a falta de tres fechas. Hay que enfrentarlo con seriedad, dando hincapié a nuestras fortalezas y las debilidades de ellos”.

“Unión Española es un equipo con grandes jugadores, por lo que hay que trabajar en equipo para obtener la victoria”, agregó.

Deportes Limache en esta Liga de Primera 2025 ha ganado cinco partidos, empatado siete y perdido 15. | Foto: Photosport.

Sobre lo que fueron estos días de receso, el defensor sostuvo que “nos sirvió para recuperar soldados y levantar el ánimo. En el primer tiempo con la U jugamos muy bien. Se perdió, pero hay derrotas y derrotas. No te vas contento, pero sí tranquilo porque hiciste bien las cosas”.

“Esperamos plasmar eso en todos los partidos que nos quedan. Si mostramos ese nivel de juego, se van a dar más resultados positivos que negativos”, concluyó.

¿Cuándo jugará Deportes Limache vs Unión Española?

Tomateros e hispanos se verán las caras este viernes 21 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

