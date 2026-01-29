Es tendencia:
Copa Chile

Programación Copa Chile 2026: Horario y dónde ver la fecha 1 del certamen nacional

Conoce todos los detalles de los partidos que este fin de semana le darán el vamos a la Copa Chile 2026, solamente con clubes de Primera B.

Por Franco Abatte

Entre el 30 de enero y el 1 de febrero se jugará la fecha 1 de la Copa Chile 2026.
El fútbol chileno regresó y lo hizo con todo, con Coquimbo Unido consagrándose campeón de la Supercopa 2026 tras derrotar en la gran final a Universidad Católica, quien habia derrotado en semifinales de este renovado torneo a Huachipato, campeón de la Copa Chile 2025.

Si bien este fin de semana la atención de la mayoría de los fanáticos chilenos estará puesta en la Liga de Primera, que tendrá acción con la jornada 1, en paralelo la ANFP dará inicio otro torneo profesional en el que también participarán clubes de la máxima categoría: la Copa Chile.

El certamen copero arranca este viernes 30 de enero con los duelos correspondientes a la fecha 1, jornada que se disputará de manera exclusiva con clubes de la Primera B. En ese contexto, te invitamos a conocer la programación de estos encuentros y, ojo con la transmisión, porque de los ocho partidos anunciados para esta primera jornada, solo dos contarán con televisación.

Programación de la fecha 1 de la Copa Chile

En total son ocho los partidos que se jugarán entre este viernes 30 de enero y el domingo 1 de febrero por la primera fecha de la Copa Chile, estos son:

Viernes 30 de enero

  • Deportes Antofagasta vs. Cobreloa a las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.
    • Árbitro: Cristian Galaz.

Sábado 31 de enero

  • Puerto Montt vs. Deportes Temuco a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue.
    • Árbitro: Rodrigo Carvajal.
  • Deportes Copiapó vs. San Luis a las 20:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.
    • Árbitro: Miguel Araos.
  • Santa Cruz vs. Magallanes a las 20:00 horas en el Estadio Joaquín Muñoz.
    • Árbitro: Cristián Droguett.
  • Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica a las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones. Transmite TNT Sports y HBO Max.
    • Árbitro: Víctor Abarzúa.
Domingo 1 de febrero:

  • Recoleta vs. Unión Española a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez.
    • Árbitro: Juan Sepúlveda.
  • Unión San Felipe vs. Santiago Wanderers a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe.
    • Árbitro: Claudio Díaz.
  • Curicó Unido vs. Rangers de Talca a las 20:30 horas en el Estadio Joaquín Muñoz. Transmite TNT Sports y HBO Max.
    • Árbitro: Manuel Vergara.

¡Atención! Tras la disputa de la fecha 1 de la Copa Chile, se jugará prontamente la jornada 2, especificamente entre el 6 y el 8 de febrero, que nuevamente contará solo con clubes de la Primera B.

