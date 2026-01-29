El fútbol chileno regresó y lo hizo con todo, con Coquimbo Unido consagrándose campeón de la Supercopa 2026 tras derrotar en la gran final a Universidad Católica, quien habia derrotado en semifinales de este renovado torneo a Huachipato, campeón de la Copa Chile 2025.

Si bien este fin de semana la atención de la mayoría de los fanáticos chilenos estará puesta en la Liga de Primera, que tendrá acción con la jornada 1, en paralelo la ANFP dará inicio otro torneo profesional en el que también participarán clubes de la máxima categoría: la Copa Chile.

El certamen copero arranca este viernes 30 de enero con los duelos correspondientes a la fecha 1, jornada que se disputará de manera exclusiva con clubes de la Primera B. En ese contexto, te invitamos a conocer la programación de estos encuentros y, ojo con la transmisión, porque de los ocho partidos anunciados para esta primera jornada, solo dos contarán con televisación.

Programación de la fecha 1 de la Copa Chile

En total son ocho los partidos que se jugarán entre este viernes 30 de enero y el domingo 1 de febrero por la primera fecha de la Copa Chile, estos son:

Viernes 30 de enero

Deportes Antofagasta vs. Cobreloa a las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. Árbitro: Cristian Galaz.

Sábado 31 de enero

Puerto Montt vs. Deportes Temuco a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue. Árbitro: Rodrigo Carvajal.

Domingo 1 de febrero:

Recoleta vs. Unión Española a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez. Árbitro: Juan Sepúlveda.

¡Atención! Tras la disputa de la fecha 1 de la Copa Chile, se jugará prontamente la jornada 2, especificamente entre el 6 y el 8 de febrero, que nuevamente contará solo con clubes de la Primera B.

Huachipato es el actual campeón defensor de la Copa Chile tras derrotar en la final de la edición 2025 a Deportes Limache(Foto: Andres Pina/Photosport)

