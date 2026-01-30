En 2025 comenzó una nueva dinámica en el fútbol juvenil planetario, donde de manera consecutiva se jugarán Torneos Sudamericanos clasificatorios para los Mundiales Sub 17 que se disputan en Qatar, a nivel masculino, y Marruecos, en femenino.

En su primer año de realización, Chile logró participar en varones, donde quedó afuera de forma dramática en fase de grupos, mientras que en mujeres no logró clasificar tras llegar al hexagonal final. Desempeños que alientan a la propia ANFP a tomar medidas.

Según reveló Radio ADN, desde Quilín se comunicaron con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para manifestar su público deseo de que Chile sea la sede de los próximos Sudamericanos Sub 17, durante abril y mayo de 2026.

Chile pide la sede de los Sudamericanos Sub 17

El periodista de la emisora Eduardo Figueroa dio a conocer que “Chile quiere traer el Sudamericano Sub 17 que se juega en abril. Todavía no está designada la sede. La próxima semana puede haber novedades. Está hecha la solicitud”.

Fue allí que el conductor de Los Tenores de ADN, Carlos Costas, aportó la información de que el petitorio de la ANFP no sólo incluía la versión masculina del certamen clasificatorio, sino que también por el lado femenino, que el año anterior se jugó en Colombia.

“Chile hizo la petición por ambos Sudamericanos. Vamos a ver lo que dice la Conmebol, si le entrega los dos o uno de ellos, acá en Quilín indican que la próxima semana habría novedades desde Luque”, finalizó el reportero desde la sede del fútbol nacional.

¿Cuándo se juegan los Mundiales Sub 17?

Según el calendario oficial de la FIFA, todavía no hay una fecha específica para la realización de los torneos planetarios; sin embargo, si se toma en cuenta lo que ocurrió en 2025, la Copa masculina se jugará en el mes de noviembre, mientras que en octubre se disputará el Femenino.