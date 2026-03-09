Fue el reemplazo de Claudio Bravo, Sonó en Colo Colo y la U, y ahora sorprende con noble gesto

Gabriel Arias sorprendió en redes sociales con un emotivo gesto. Lo que sacó aplausos en Argentina por su preocupación por la formación de porteros. Lo que en minutos sumó miles de like, incluso de Javier Correa y Juan Martín Lucero.

El portero que en su minuto reemplazó a Claudio Bravo en la selección chilena, enfrenta un complejo momento mientras se recupera de la fractura de peroné que sufrió en su pierna izquierda.

Arias a sus 38 años sonó en el reciente mercado de pases como opción en el arco de Colo Colo y Universidad de Chile. Sin embargo, decidió seguir en Argentina y tras su paso por Racing Club emigró hasta Newells.

En el cuadro rosarino sufrió una lamentable lesión que hasta lo dejó fuera del clásico contra Rosario Central. Lo que provocó diversas críticas por su cometido y hasta dudaron de su calidad de refuerzo. Pese a ello, Arias sigue con su cometido y demostró el importante compromiso que tiene con las divisiones inferiores del club.

El noble gesto de Gabriel Arias

Es así como a través de sus redes sociales, Gabriel Arias compartió el importante presente que le hizo a los porteros en formación de Newells.

Gabriel Arias sorprendió a los porteros juveniles de Newells.

El ex seleccionado nacional llegó hasta el Centro de Entrenamiento Jorge B. Griffa, en el barrio de Bella Vista de Rosario, para entregarles guantes profesionales a los goleros. Gesto que se extendió a todas las categorías tanto masculinas como femeninas.

Gabriel Arias, con una notoria bota en su pierna izquierda, hizo entrega de los guantes a cada uno de los porteros que sueñan con ser profesionales el día de mañana. “Cuidar a los arqueros y a las arqueras es sembrar el futuro. Gracias por recibirme”, expresó el portero en su Instagram.

“Sos enorme capitán”, “Crack de persona”, “enorme gesto” y “Es un fenómeno…no encuentro palabras para describirlo”, fueron parte de los comentarios que enaltecieron el gesto de Arias.

En resumen:

Gabriel Arias entregó guantes profesionales a porteros de las divisiones inferiores de Newells.

El arquero de 38 años se recupera actualmente de una fractura de peroné izquierdo.

El ex seleccionado chileno realizó la donación en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa.