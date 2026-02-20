Gabriel Arias sabe y mucho del arco, por lo cual fue consultado por los mejores porteros de Sudamérica. Claro que todos esperaban a su elección final ¿Claudio Bravo o Emiliano “Dibu” Martínez?

Si bien Bravo se retiró en 2024, su legado es imborrable. Supo ser figura en Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Real Betis. Martínez explotó tarde, pero a tiempo para ganar dos Copa América con Argentina y también, la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La opinión de Gabriel Arias

Durante los últimos años se ha iniciado un verdadero debate entre quién es mejor, si Claudio Bravo o Dibu Martínez. El chileno tiene una carrera más sólida a nivel de clubes, siendo importante en Barcelona y ganando dos Copa América con La Roja. El argentino no ha podido salir de Aston Villa, pero sus atajadas en Qatar 2022 pesan y mucho.

Gabriel Arias es un conocedor del puesto. El argentino nacionalizado chileno se transformó en ídolo en Racing y hoy sigue a buen nivel en Newell’s Old Boys. Por esta razón fue consultado por @ezzequielok por los mejores porteros sudamericanos que él vio y su respuesta sorprendió.

De Uruguay eligió a Fernando Muslera, de Brasil a Alisson, de Colombia a David Ospina, de Paraguay a Justo Villar, de Bolivia a Carlos Lampe y de Perú a Pedro Gallese. Como era de esperar, en Chile eligió a Claudio Bravo, pero lo inesperado estuvo en Argentina. Arias ni siquiera consideró a Dibu Martínez y se quedó con Franco Armani en su lugar.

De los ocho porteros seleccionados, Arias debió definir al mejor de los mejores. Puso a Alisson sobre Armani, Bravo sobre Muslera, Ospina sobre Villar y Gallese sobre Lampe. En las semifinales, eligió a Bravo ante Alisson y a Ospina ante Gallese. En la gran final, Gabriel Arias se quedó con el histórico capitán de Chile como el mejor arquero sudamericano que vio.

De esta manera, Gabriel Arias demostró su admiración por Claudio Bravo, con quien compartió camarín en la selección chilena. Además, ni siquiera consideró a Dibu Martínez en la pelea por ser el mejor arqueros sudamericano de los últimos años.