Universidad de Chile recibe esta noche a Universidad de Concepción, en el compromiso que cierra la sexta fecha de la Liga de Primera 2026, en el Estadio Nacional.
El técnico Francisco Meneghini asume la presión que tiene con sus dirigidos, luego de la eliminación de la Copa Sudamericana 2026 en manos de Palestino durante la semana pasada.
Por lo mismo, hay cambios en la formación titular, con los ingresos de Matías Zaldivia y Maximiliano Romero, ante importantes lesiones que han afectado al plantel.
Pero en la citación también hay sorpresas que miran los hinchas bullangueros, con nombres que hacían falta en el cuadro azul, aunque no es Octavio Rivero: el juvenil Martín Espinoza.
Martín Espinoza marcó por la U en 2025 en la Copa Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport
Martín Espinoza por Rivero en la U
Según reveló el sitio Emisora Bullanguera, Octavio Rivero “sufre una lesión osteocondral en la rodilla izquierda, problema que lo ha mantenido al margen, la mayor parte de lo que va de temporada”.
“Es por ello, que el charrúa sumará su cuarto partido sin sumar minutos. Desde el encuentro ante Palestino, en la fecha 3, que no juega en la U”, por lo que no fue citado.
En ese sentido, con Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero como estelares en ataque, tuvo que sumar desde las juveniles las variantes, donde aparecen los delanteros Ignacio Vásquez y Martín Espinoza.
Este último tuvo su estreno en la Copa Chile de la temporada 2025, donde incluso marcó un gol ante Deportes Recoleta, en el estadio Municipal de La Florida.
Lista de convocados:
- 1.- Cristopher Toselli
- 2.- Franco Calderón
- 5.- Nicolás Ramírez
- 6.- Nicolás Fernández
- 7.- Maximiliano Guerrero
- 8.- Israel Poblete
- 11.- Eduardo Vargas
- 14.- Marcelo Morales
- 15.- Felipe Salomoni
- 17.- Fabián Hormazábal
- 19.- Javier Altamirano
- 20.- Charles Aránguiz
- 21.- Marcelo Díaz
- 22.- Matías Zaldivia
- 23.- Ignacio Vásquez
- 24.- Lucas Romero
- 25.- Gabriel Castellón
- 26.- Matías Riquelme
- 28.- Agustín Arce
- 32.- Martín Espinoza
En resumen:
Universidad de Chile enfrenta hoy a Universidad de Concepción en el Estadio Nacional.
Octavio Rivero queda fuera por una lesión osteocondral en su rodilla izquierda.
El juvenil Martín Espinoza regresa a la citación tras debutar y anotar en 2025.