Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

La gran sorpresa en la citación para U de Chile vs U de Conce: ¿Con Octavio Rivero?

La U suma problemas en su delantera, con el uruguayo lejos de volver a las canchas. Por ahora, la esperanza está en un juvenil.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Rivero se perdió otro partido importante con la U.
© U de Chile.Rivero se perdió otro partido importante con la U.

Universidad de Chile recibe esta noche a Universidad de Concepción, en el compromiso que cierra la sexta fecha de la Liga de Primera 2026, en el Estadio Nacional.

El técnico Francisco Meneghini asume la presión que tiene con sus dirigidos, luego de la eliminación de la Copa Sudamericana 2026 en manos de Palestino durante la semana pasada.

Por lo mismo, hay cambios en la formación titular, con los ingresos de Matías Zaldivia y Maximiliano Romero, ante importantes lesiones que han afectado al plantel.

Pero en la citación también hay sorpresas que miran los hinchas bullangueros, con nombres que hacían falta en el cuadro azul, aunque no es Octavio Rivero: el juvenil Martín Espinoza.

Martín Espinoza marcó por la U en 2025 en la Copa Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Martín Espinoza marcó por la U en 2025 en la Copa Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Paqui Meneghini acude a cuatro juveniles en la convocatoria de U. de Chile vs U. de Concepción

ver también

Paqui Meneghini acude a cuatro juveniles en la convocatoria de U. de Chile vs U. de Concepción

Martín Espinoza por Rivero en la U

Según reveló el sitio Emisora Bullanguera, Octavio Rivero “sufre una lesión osteocondral en la rodilla izquierda, problema que lo ha mantenido al margen, la mayor parte de lo que va de temporada”.

Publicidad

“Es por ello, que el charrúa sumará su cuarto partido sin sumar minutos. Desde el encuentro ante Palestino, en la fecha 3, que no juega en la U”, por lo que no fue citado.

En ese sentido, con Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero como estelares en ataque, tuvo que sumar desde las juveniles las variantes, donde aparecen los delanteros Ignacio Vásquez y Martín Espinoza.

Este último tuvo su estreno en la Copa Chile de la temporada 2025, donde incluso marcó un gol ante Deportes Recoleta, en el estadio Municipal de La Florida.

Publicidad
Paqui Meneghini se juega todo: la formación de la U con novedades para salir de la crisis

ver también

Paqui Meneghini se juega todo: la formación de la U con novedades para salir de la crisis

Lista de convocados:

  • 1.- Cristopher Toselli
  • 2.- Franco Calderón
  • 5.- Nicolás Ramírez
  • 6.- Nicolás Fernández
  • 7.- Maximiliano Guerrero
  • 8.- Israel Poblete
  • 11.- Eduardo Vargas
  • 14.- Marcelo Morales
  • 15.- Felipe Salomoni
  • 17.- Fabián Hormazábal
  • 19.- Javier Altamirano
  • 20.- Charles Aránguiz
  • 21.- Marcelo Díaz
  • 22.- Matías Zaldivia
  • 23.- Ignacio Vásquez
  • 24.- Lucas Romero
  • 25.- Gabriel Castellón
  • 26.- Matías Riquelme
  • 28.- Agustín Arce 
  • 32.- Martín Espinoza

En resumen:

Universidad de Chile enfrenta hoy a Universidad de Concepción en el Estadio Nacional.

Octavio Rivero queda fuera por una lesión osteocondral en su rodilla izquierda.

El juvenil Martín Espinoza regresa a la citación tras debutar y anotar en 2025.

Lee también
Rivero agrava a la U: "Lo contrataron sabiendo que debían operar"
U de Chile

Rivero agrava a la U: "Lo contrataron sabiendo que debían operar"

La U prepara inesperado movimiento de emergencia en el mercado
U de Chile

La U prepara inesperado movimiento de emergencia en el mercado

Insólito: El tiempo que Rivero estará afuera en la U si se opera
U de Chile

Insólito: El tiempo que Rivero estará afuera en la U si se opera

"A disposición": Mati Fernández se ilusiona con volver a Colo Colo
Colo Colo

"A disposición": Mati Fernández se ilusiona con volver a Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo