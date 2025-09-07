El “Rey del Ascenso” acumula 15 puntos y siete invictos en la Primera B: “El grupo está fuerte”

Deportes Antofagasta se mete de lleno en la pelea por el ascenso. El cuadro del norte agarró un segundo aire con Luis Marcoleta en la banca y ahora goleó por 4-0 a Santiago Morning.

Con anotaciones de Christian Bravo (16’), Bryon Nieto (47’), Ignacio Jara (48’) y Tobías Figueroa (72’), superaron al Chago en un partido que confirma el buen rendimiento con la llegada del experimentado adiestrador.

ver también Humberto Suazo elige el mejor gol de su carrera: “Fue muy gritado…”

Los Pumas se encontraban en el puesto 12ª, pero con la llegada del “Rey del Ascenso” acumulan siete partidos sin saber de derrotas. En el detalle son cuatro triunfos y tres empates, lo que arroja 15 unidades que hoy los tienen en el quinto puesto y clasificados a la liguilla.

Campaña en la que hasta sus jugadores recalcan su gran labor tras el contundente triunfo ante el Chago. ”Vamos invictos con el profe. Escuchamos los tips que nos dice él y también cumplimos con el arco en cero como nos dice”, recalcó Felipe Báez, la figura del duelo a TNT Sports.

Pero en Antofagasta no se duermen en está buena racha y quiere pelear por el ascenso directo. “Fue un partido duro. Ellos vienen peleando la parte baja de la tabla. Por suerte abrimos el marcador. El grupo está fuerte y eso se destaca. El que ingresa siempre corre por el compañero”, enfatizó el volante.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Antofagasta?

Ahora Antofagasta quedó a seis unidades de Universidad de Concepción que es el puntero de la Primera B. Por lo miso, será clave el próximo duelo ante Copiaipó que es el escótalo con 41 unidades.

El encuentro está programado para las 20:00 horas del unes 15 de septiembre. Dicho partido se disputará en el Estadio Luis Valenzuela Hermosillo y será transmitido por TNT Sports y HBO.