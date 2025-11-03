Gustavo Quinteros le había dado su respaldo a Pablo Galdames en el inicio de su ciclo en Independiente. Pero el mediocampista chileno sufrió un par de traspiés que destruyeron su confianza. Lo primero fue fallar una ocasión inmejorable en el clásico de Avellaneda ante Racing Club.

Al poco tiempo de esa errónea definición a tres dedos ante el achique de Facundo Cambeses, Galdames tuvo otra gran decepción. El arquero titular de San Martín de San Juan, Matías Borgogno, le tapó un penal que le habían hecho al “8” del Rojo. Para colmo del ex Unión Española, el verdinegro ganó 1-0 al Rey de Copas.

El pasado fin de semana, el aproblemado equipo de Quinteros superó con claridad a Atlético Tucumán. Fue un 3-0 que sirvió como envión anímico importantísimo para uno de los clubes más grandes de Argentina y el continente. Fue consultado directamente por qué sacó de la citación a Galdames, que ni al banco fue.

Quinteros fue sincero ante la ausencia de Pablo Galdames. (Christian Alvarenga/Getty Images).

“Galdames, como casi todo el grupo, está un poco falto de confianza. Después del primer triunfo empezamos a tener más confianza y jugar con más soltura. Él todavía carga con un poco de haber fallado un gol y un penal. Está un poco bajo anímicamente”, reconoció Quinteros.

Tuvo más para blanquear la marginación del ex jugador de Vasco da Gama de Brasil y el Genoa de Italia. “Lo mejor era cuidarlo. Protegerlo un poco en estos días. Ojalá vuelva a ponerse bien, a estar a disposición para los partidos. No es nada definitivo”, explicó el adiestrador argentino-boliviano.

Quinteros arguye por qué dejó fuera a Pablo Galdames en Independiente

Además de darle un escudo a Pablo Galdames para que recupere su mejor forma en Independiente, Gustavo Quinteros tenía en mente darle una oportunidad a un promisorio jugador de 19 años. “Queríamos ver a (Mateo) Pérez Curci algunos minutos“, reconoció el DT.

“Lo estábamos mirando en reserva. Tiene características para hacer esa función. Tenemos que hacer eso hasta que termine la temporada: conocer bien a cada jugador, ya sea del equipo profesional o los que están en reserva. Darles minutos cuando se pueda, dándoles confianza para que puedan ser un aporte importante para el equipo”, arguyó Quinteros.

De hecho, una de las apuestas del estratego fue optar por Jonathan de Irastorza en el carril izquierdo. En lugar del cuestionado paraguayo Facundo Zabala y por sobre otra incorporación que llegó en el último mercado de fichajes, cuando el DT todavía era Julio Vaccari.

“Lo de Zabala es algo parecido. Los dos entrenan muy bien. Cuando podamos mantener un nivel futbolístico y que los resultados se sigan dando, no tengo dudas de que pueden jugar sin problemas y sin sentir esa presión, que en este club es bastante fuerte”, reveló Quinteros.

Añadió que “y darles de nuevo confianza en algún momento. Ahora está jugando de Irastorza. En un momento jugó Milton (Valenzuela). Zabala puede volver a jugar en cualquier momento”. La misma suerte corre el chileno Pablo Galdames, quien espera volver a verse así con la camiseta del Rojo.

Pablo Galdames espera volver pronto a tener buenas actuaciones en el Rojo. (Daniel Jayo/Getty Images).

