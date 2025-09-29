Pablo Galdames pudo ser el héroe de Independiente ante Racing, pero falló una oportunidad inmejorable. Davoo Xeneize comentó la jugada que pudo cambiar el clásico.

El Rojo se enfrentó a la Academia en el partido que paraliza a Avellaneda. El encuentro estaba igualado 0-0, cuando Galdames contó con una situación clara de gol para los dirigidos por Gustavo Quinteros. Sin embargo, el formado en Unión Española no pudo anotar.

La opinión de Davoo Xeneize por Pablo Galdames

La jugada de Pablo Galdames donde quiso definir a tres dedos sobre la salida del arquero de Racing, fue una de las situaciones más comentadas del clásico de Avellaneda. Hasta Davoo Xeneize, el popular streamer argentino, dio su punto de vista.

“Vamos a ser justos con Galdames. Primero, si esta pelota pegaba en el palo y entraba, estaríamos diciendo ‘qué crack Galdames, mirá como define a tres dedos‘. Entonces, no podemos decir ahora ‘qué hijo de pu… cómo definió a tres dedos’. No se puede ser tan así en la vida“, comenzó explicando.

“Yo creo que es un error igual, voy a explicar por qué. Galdames, que me parece un buen jugador, pero Galdames no es Luis Suárez como para definir a tres dedos en un mano a mano ¡Aseguralo!“, complementó Davoo.

Si bien Davoo Xeneize defendió en parte al chileno, de todas maneras explicó que tenía mejores opciones para haber terminado la jugada en el mano a mano ante Facundo Cambeses, arquero de Racing.

“Es fácil decirlo desde el sillón, pero para mí era. Tenía dos opciones para definir, yo soy ‘9’, por eso les digo. Una, abrir el pie y definir al segundo palo a colocar. Para mí, no llegaba el arquero. Otra, abrir el pie y antes de definir, amagar con el cuerpo y definir al primer palo, a lo Mbappé. Tampoco llegaba el arquero. Cualquiera de las dos iba a ser gol para mí y definió a tres dedos. Qué hijo de pu…“, cerró el streamer.