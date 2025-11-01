Independiente parece encontrar el rumbo de la mano de Gustavo Quinteros. Tras superar una racha de 12 fechas sin ganar en el Torneo de Clausura, el Rojo sumó su segundo triunfo consecutivo. Este sábado, goleó a Atlético Tucumán con Felipe Loyola como gran protagonista.

El cuadro trasandino venía de golear a Platense, también con anotación de Loyola, hace una semana. Antes de eso, no había ganado ninguno de sus partidos en el Clausura del fútbol argentino y se había alejado bastante de zona de clasificación a play-offs.

En el Libertadores de América, Loyola dijo presente en los tres goles. A los 24′, mandó un centro que Gabriel Ávalos dejó pasar y Matías Abaldo conectó para el 1-0. A los 30′, asistió de cabeza y Ávalos anotó el 2-0. A los 55′, cabeceó después de un tiro de esquina para el 3-0.

Independiente tuvo la oportunidad de aumentar aún más la ventaja en el cierre del partido, pero Ávalos falló un penal que se había cobrado para el Rojo en los últimos minutos del encuentro.

“Estoy contento de volver a ganar en nuestro estadio, sabemos que si se hubieran conseguido algunos puntos que se nos escaparon estaríamos mejor posicionados, pero ya dimos vuelta la página, estamos con otra mentalidad y vamos a pelear hasta el final“, declaró Felipe Loyola.

La buena noticia para Gustavo Quinteros y sus dirigidos es que, con este triunfo, Independiente sigue con posibilidades de clasificar a los play-offs del Torneo de Clausura y a la Copa Sudamericana 2026 a través de la tabla anual. Los próximos partidos serán contra Deportivo Riestra y Rosario Central.

