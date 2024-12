Gervonta Davis (30-0) recientemente anunció la reprogramación de su enfrentamiento contra Lamont Roach (25-1-1), pero el actual campeón de la división ligero de la asociación mundial de boxeo y uno de los mejores libra por libra, no se cansa de hacer noticia y nuevamente puso en alerta a los fanáticos del pugilismo, debido a que le puso fecha a su retiro del boxeo y anunció estar cansado del box.

¿Qué dijo Gervonta Davis?

De acuerdo a lo que reportan medios internacionales, Gervonta Davis anunció que no tiene previsto seguir peleando más allá de 2025 , fecha que sorprendió a todos por lo prematuro de su edad, considerando que el considerado como heredero de ‘Money’ solo tiene 30 años.

“Después del año que viene estaré fuera” fueron las declaraciones dadas por el nacido en Baltimore, durante la conferencia de prensa donde presentaba su próxima pelea.

En ese mismo contexto, el boxeador indicó que es una decisión ya tomada tras el nacimiento de su hijo: “Se acabó después de este año. Esto es basura, basura. Me voy, estoy harto de esto”, palabras que continuaron con un “No me importan los cinturones, no me importa nada de eso. Lo que me preocupa es tomar mi dinero e irme. Estoy harto. No es solo el boxeo, es todo. (…) Acabo de tener un niño y no quiero tener que seguir peleando y recibiendo golpes y todo eso. Solo quiero poder ganar dinero y no estorbar”.

Las declaraciones de ‘Tank’ continuaron e incluso adelantó que haría posterior al retiro, señalando que “Probablemente estaré construyendo mi cartera inmobiliaria. Quiero dejar de ser el centro de atención”.

¿Cuándo pelea Gervonta Davis vs. Lamont Roach?