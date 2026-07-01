El jugador de RD Congo estuvo muy cerca de dejar el fútbol. Y, también, estuvo a nada de sacar del Mundial 2026 a Inglaterra.

Casi ochenta minutos de sorpresa, acumuló la República Democrática del Congo en su partido ante Inglaterra por los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo de los Leopardos tuvo contra las cuerdas a un elenco británico que presionó hasta lograr dar vuelta el marcador.

El que más destacó fue el portero congoleño, Lionel Mpasi, quien tuvo tapadas tremendas y fue el responsable de mantener el arco por largo rato en cero. Sin embargo, no podría dejar de resaltarse al autor del gol de los Leopardos.

Hablamos de Brian Cipenga, delantero que jugará en el UD Almería y que sorprendió al mundo con un tanto ante Inglaterra en el minuto siete. Nacido en Kinshasa, capital congoleña, el jugador vivió peripecias para llegar donde está.

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Dos años sin jugar: el terrible Covid de Cipenga

La época del Covid-19 fue verdaderamente dura para Brian Cipenga. El extremo congoleño vivió una experiencia horrible en los tiempos de pandemia. Todo por una sucesión de eventos desafortunados.

Resulta que el extremo perdió su pasaporte justo en el momento en el que su visa en Portugal vencía, durante el 2020. Como todo estaba cerrado, no pudo renovar su documento y simplemente quedó como ilegal en el país.

Esto hizo que Cipenga no pudiese ser fichado por ningún club durante la pandemia, perdiendo dos años de su carrera. Sí, entre 2020 y 2021 no solamente no jugó un solo partido, sino que ni siquiera pudo ser inscrito por un equipo profesional.

Cipenga celebró como debe ser | Getty Images

Sus ganas pudieron más, sin embargo. Siguió su carrera y convenció. De hecho, tras un buen paso por el Paços de Ferreira, jugó en el CD Castellón, de la Segunda División española. Recientemente, fichó por el UD Almería, con la esperanza de lograr un ascenso en la temporada que asoma. Llegará a este club con un gol en el Mundial.

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En resumen…

El delantero Brian Cipenga anotó el gol de la República del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra.

anotó el gol de la República del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra. El futbolista Brian Cipenga superó un parón de dos años en su carrera (2020-2021) tras quedar indocumentado en Portugal durante la pandemia.

superó un parón de dos años en su carrera (2020-2021) tras quedar indocumentado en Portugal durante la pandemia. El atacante congoleño, con pasos por Paços de Ferreira y CD Castellón, es el nuevo refuerzo de la UD Almería de España.