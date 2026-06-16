El Cacique tiene al mediocampista como una de sus prioridades para la segunda rueda y recibe buenas noticias. Eso sí, todavía tiene que conversar con el club en el que milita.

Colo Colo quiere a Diego Valdes como uno de sus refuerzos más importantes para la segunda rueda. El Cacique ha puesto al mediocampista como su gran prioridad en el mercado de fichajes de invierno y en las últimas horas se conoció que ya hubo uno de los “Sí” más importantes de todos.

Si bien hay otros nombres en carpeta como Jean Meneses y Luciano Cabral, el volante de Vélez Sarsfield es el hombre que quiere Fernando Ortiz, quien ya lo dirigió en el América de México. Y si bien todavía no hay una oferta formal, los acercamientos han dado buenos resultados.

Según reveló DaleAlbo, el jugador está más que motivado con la idea de volver a Chile para defender la camiseta del Eterno Campeón. Esto es fundamental, ya que además de impulsar a la dirigencia para ir a ofertar, le aclara al Fortín que no sacará nada con retenerlo cuando su deseo es otro.

Diego Valdés da el paso: quiere venir a Colo Colo para la segunda rueda

A Diego Valdés se le abrió el apetito luego de saber que es la prioridad de Colo Colo en el mercado de fichajes de invierno. El Cacique está buscando un volante creativo y apuesta por el chileno de 32 años, que en 2026 acumula 15 partidos oficiales con 1 gol y 5 asistencias en 699 minutos.

Diego Valdés suena con fuerza en Colo Colo y quiere llegar al Estadio Monumental. Foto: Photosport/Gemini IA.

Un paso clave se ha dado en las últimas horas, luego que DaleAlbo revelara que ya llegó el primer “Sí”: el del propio jugador. “Tiene deseos de jugar en el Eterno Campeón“, señalaron en el citado medio.

Las ganas de querer jugar en Colo Colo ha sido fundamental y así lo ha remarcado la dirigencia en sus últimos fichajes. Eso sí, de ahí a que den buenos resultados es otra historia, pero que ya esté la motivación sin duda ayuda.

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De hecho, el citado medio remarcó que esto abre las puertas a la negociación con Vélez Sarsfield, donde buscan hacer caja y no ven con malos ojos su salida. “Sólo quedaría un tema económico entremedio que resolver“, dijeron.

De esta manera, habrá que esperar para ver si es que el Eterno Campeón toma el teléfono para sentarse a conversar. La idea es que el jugador pueda sumarse a los trabajos lo antes posible y así volver a trabajar a las órdenes del Tano.

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Diego Valdés está entusiasmado con ser jugador de Colo Colo y ya dejó claro que quiere llegar al Estadio Monumental. El Cacique avanza con su prioridad en el mercado de fichajes y puede dar buenas noticias en los próximos días.

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En resumen, Colo Colo y Valdés