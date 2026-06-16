Colo Colo quiere a Diego Valdes como uno de sus refuerzos más importantes para la segunda rueda. El Cacique ha puesto al mediocampista como su gran prioridad en el mercado de fichajes de invierno y en las últimas horas se conoció que ya hubo uno de los “Sí” más importantes de todos.
Si bien hay otros nombres en carpeta como Jean Meneses y Luciano Cabral, el volante de Vélez Sarsfield es el hombre que quiere Fernando Ortiz, quien ya lo dirigió en el América de México. Y si bien todavía no hay una oferta formal, los acercamientos han dado buenos resultados.
Según reveló DaleAlbo, el jugador está más que motivado con la idea de volver a Chile para defender la camiseta del Eterno Campeón. Esto es fundamental, ya que además de impulsar a la dirigencia para ir a ofertar, le aclara al Fortín que no sacará nada con retenerlo cuando su deseo es otro.
Diego Valdés da el paso: quiere venir a Colo Colo para la segunda rueda
A Diego Valdés se le abrió el apetito luego de saber que es la prioridad de Colo Colo en el mercado de fichajes de invierno. El Cacique está buscando un volante creativo y apuesta por el chileno de 32 años, que en 2026 acumula 15 partidos oficiales con 1 gol y 5 asistencias en 699 minutos.
Diego Valdés suena con fuerza en Colo Colo y quiere llegar al Estadio Monumental. Foto: Photosport/Gemini IA.
Un paso clave se ha dado en las últimas horas, luego que DaleAlbo revelara que ya llegó el primer “Sí”: el del propio jugador. “Tiene deseos de jugar en el Eterno Campeón“, señalaron en el citado medio.
Las ganas de querer jugar en Colo Colo ha sido fundamental y así lo ha remarcado la dirigencia en sus últimos fichajes. Eso sí, de ahí a que den buenos resultados es otra historia, pero que ya esté la motivación sin duda ayuda.
ver también
Jean Meneses a Colo Colo: Limache saca la voz y destapa la gran condición para dejarlo ir
De hecho, el citado medio remarcó que esto abre las puertas a la negociación con Vélez Sarsfield, donde buscan hacer caja y no ven con malos ojos su salida. “Sólo quedaría un tema económico entremedio que resolver“, dijeron.
De esta manera, habrá que esperar para ver si es que el Eterno Campeón toma el teléfono para sentarse a conversar. La idea es que el jugador pueda sumarse a los trabajos lo antes posible y así volver a trabajar a las órdenes del Tano.
Encuesta¿Te gusta Diego Valdés como refuerzo para Colo Colo?
¿Te gusta Diego Valdés como refuerzo para Colo Colo?
Ya votaron 0 personas
Diego Valdés está entusiasmado con ser jugador de Colo Colo y ya dejó claro que quiere llegar al Estadio Monumental. El Cacique avanza con su prioridad en el mercado de fichajes y puede dar buenas noticias en los próximos días.
Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
ver también
Colo Colo quiere ser campeón: los partidos que le faltan para asegurar el título 2026
En resumen, Colo Colo y Valdés
- Diego Valdés, la prioridad absoluta del “Cacique”: El mediocampista chileno de 32 años, actualmente en Vélez Sarsfield de Argentina, se ha consolidado como el gran deseo de Colo Colo para reforzar la segunda rueda. Valdés, quien registra un gol y cinco asistencias en 2026, ya ha manifestado su firme motivación e intención de regresar a Chile para vestir la camiseta del Eterno Campeón, factor clave que agiliza la operación.
- El reencuentro clave con Fernando Ortiz: El volante creativo es una petición expresa del director técnico Fernando Ortiz. El estratega, conocido como el “Tano”, tiene plena confianza en sus capacidades, ya que lo dirigió con éxito en el América de México, lo que augura una rápida adaptación al esquema del Cacique para la segunda mitad de la temporada.
- Negociaciones y la postura de Vélez Sarsfield: Si bien aún no hay una oferta formal de Blanco y Negro, los primeros acercamientos han sido positivos. Se revela que el club argentino ve con buenos ojos una posible salida de Valdés para “hacer caja” y aliviar sus finanzas, por lo que el principal obstáculo restante sería el acuerdo económico final entre ambas directivas para sellar su llegada al Estadio Monumental.