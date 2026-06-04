Walter Ribonetto marcó la gran diferencia entre el fútbol trasandino y el chileno. "Acá se encuentra más fácil el tercer hombre", lanzó.

Desde que llegó a asumir la banca de Everton de Viña del Mar, Walter Ribonetto tuvo que adaptarse al fútbol de Chile y paulatinamente, ha encontrado diferencias con Argentina. Allí, el otrora defensor central dirigió a Godoy Cruz, Talleres de Córdoba y fue asistente en Huracán.

También fue DT del Melgar en la primera división de Perú. Y ya son 13 encuentros los que lleva al mando de los Ruleteros, que completaron una racha de cinco partidos sin perder en la Liga de Primera 2026. Fueron tres victorias y dos empates que solidificaron la confianza Oro y Cielo.

Al cabo de casi tres meses establecido en Viña del Mar, el entrenador trasandino hizo un diagnóstico del fútbol chileno. “Se presiona menos acá, quizá tienen un tiempo más y los jugadores de más calidad técnica marcan mucho más la diferencia”, aseguró Ribonetto en una entrevista a ESPN.

Walter Ribonetto da indicaciones en Everton. (Andrés Piña/Photosport).

“Te dan más tiempo para jugar. No así en Argentina”, dijo el estratego. Dentro de las decisiones tácticas llamativas de Ribonetto, optó por el golero Esteban Kirkman en desmesdro de Ignacio González, quien era titular indiscutido en los Oro y Cielo.

Agregó que “allá tienes constantemente una toma de decisiones más rápida. Hay mucha agresividad, los entrenamientos son de presión, presión, presión. Acá el hombre libre o el tercer hombre lo encuentras más fácil”. Y volvió al tema de atosigar de manera incesante al rival.

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“La pelota baja al arquero y, si es técnicamente es bueno, quizá encuentras al tercer hombre. En Argentina la pelota que va al arquero es presionable y va larga”, distinguió Walter Ribonetto, quien fue el segundo DT Ruletero en la campaña tras su compatriota Javier Torrente.

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Diferenció a Chile y Argentina: Ribonetto dice que “Everton es un club grande y reconocido”

Además de esta clara distinción entre el fútbol de Chile y Argentina que el entrenador de Everton de Viña del Mar percibió, hubo otro punto en que hincó el diente. La necesidad de dar un paso adelante desde lo institucional. “Necesitamos conjuntamente de esa idiosincrasia de acostumbrarse a ganar”, aseguró Ribonetto.

“Ser exigentes y no quedarse con un partido bueno. Seguir insistiendo con convicción. Necesitamos mejorar las canchas de entrenamiento, el desayuno, el almuerzo, la indumentaria. Que los juveniles estén unidos, que no haya diferencias”, expuso el otrora defensor, quien fue campeón en la élite trasandina en el Lanús de Ramón Cabrero en 2007.

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Walter Ribonetto ha tenido varios motivos para sonreír en Everton últimamente. (Jorge Loyola/Photosport).

Y profundizó en el tema. “Esa unión es más fácil para encaminar al club de otra manera y llevarlo a otro lugar. Seguro que toma tiempo. Todo el club tiene la mejor predisposición. Vamos de la mano. Everton es un club grande, reconocido y por eso necesita mejorar un montón de situaciones con el esfuerzo de la dirigencia, del presidente, de la dirección técnica”, expuso.

“El cambio no es de un día para otro, pero venimos con la esencia de mejorar porque eso le quedará al club y a los jugadores. Mañana no sé si vamos a estar, pero queremos una mejoría”, sentenció Walter Ribonetto, quien dejó claro que su objetivo es global y de compromiso con Everton.

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