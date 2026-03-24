Walter Ribonetto celebró el positivo estreno que tuvo Everton de Viña del Mar, que venció por 2-1 a Palestino en el inicio de la Copa de la Liga. Un golazo del uruguayo Alan Medina sirvió para empatar el encuentro, que había tenido la apertura de la cuenta en los pies de Ronnie Fernández.

Y el argentino Nicolás Montiel, un sorpresivo refuerzo de los Ruleteros, fue quien desniveló el encuentro a favor del cuadro visitante. “Nos vamos con un triunfo importante, corregimos algunas cosas que habían pasado”, manifestó Ribonetto en una entrevista con TNT Sports.

“Por momentos ellos tuvieron el control de pelota o con algunas pelotas de banda, pero nosotros también pudimos haberlos lastimado más. Debemos seguir creciendo como grupo, se lo merecen estos chicos. Los felicito”, apuntó el otrora zaguero central, quien fue campeón del fútbol argentino con Lanús en 2007.

Nicolás Montiel anotó el 2-1 de Everton ante Palestino en La Cisterna. (Andres Pina/Photosport).

También dejó claro que necesitará rotar el equipo por lo ajetreado del calendario. “Son partidos seguidos, jugamos en 72 horas. Por eso los entrenamos a todos por igual”, aseguró Ribonetto, quien debe afinar detalles para un duelo contra Deportes Limache.

“Es un rival de copa, está clasificado a Copa Sudamericana. Tiene jugadores importantes, pero en ese recambio de afrontar los diferentes torneos es importante que nosotros estemos bien”, expuso el ex DT de Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Argentina.

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Walter Ribonetto confía en aprovechar el nuevo aire de Everton

Walter Ribonetto graficó el momento de Everton con una elocuente frase que abarcó también el 2025. “Lo primero que les dije a los jugadores fue que el año pasado comieron mierda. A partir de ahí empezamos a construir”, expuso el director técnico.

“Los dos partidos que ganaron en el interinato, que fue muy bueno. Y tuvimos un partido donde impusimos condiciones en la cancha de Católica, que no es fácil. Con temple para sostenerlo”, manifestó Ribonetto, aunque los Cruzados rescataron un 2-2 tras los dos goles de ventaja que firmaron los Oro y Cielo.

Walter Ribonetto en el hermoso Claro Arena. (Andres Pina/Photosport).

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Una señal positiva para el futuro más cercano. “La gente está ilusionada con dejar de lado todo lo que ha pasado”, cerró Ribonetto, siempre en esa charla con TNT Sports luego de un partido en el que hubo un uruguayo y un argentino que brillaron con luz propia.

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