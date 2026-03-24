Uno de los equipos de mejor actualidad del fútbol chileno es Everton de Viña del Mar, elenco que se repuso a un pésimo arranque en la temporada y cambió entrenador.

Los malos resultados en el inicio de 2026 obligaron a los dirigentes del Grupo Pachuca, controlador del club, despedir a Javier Torrante por acumular cuatro derrotas consecutivas y desde ahí los resultados mejoraron.

Parece que los jugadores de Everton tuvieron un segundo aire tras el despedido de Torrante y ahora vuelan en la cancha, de hecho, acumulan cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota.

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Walter Ribonetto consigue su primera victoria en Everton

Everton mejoró su rendimiento desde que el entrenador interino Davis González tomó las riendas del plantel. Con el joven estratega en el cargo sumó triunfos ante Universidad de Concepción (3-0) y Deportes Limache (1-0).

Ya con el argentino Walter Ribonetto a cargo del elenco de Viña del Mar, fueron al siempre complicado Claro Arena y le sacaron un 2-2 a Universidad Católica, duelo que bien podrían haber ganado y donde estuvieron 2-0 arriba.

Walter Ribonetto sumó su primera victoria en Everton. Foto: Andres Pina/Photosport

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Everton pudo celebrar su primera partido con el nuevo estratega a cargo y fue en La Cisterna, donde la noche del lunes venció por 2-1 a Palestino por la Copa de la Liga.

¿Cama de Everton a Javier Torrente? Esa respuesta no la tenemos, pero desde su partida el elenco de Viña cambió por completo y ahora es uno de los que están en mejor forma en el fútbol chileno.

En síntesis

El Grupo Pachuca despidió al entrenador Javier Torrente tras acumular cuatro derrotas consecutivas.

despidió al entrenador tras acumular cuatro derrotas consecutivas. Everton de Viña del Mar registra un invicto de cuatro partidos tras el cambio de técnico.

registra un invicto de tras el cambio de técnico. El estratega Walter Ribonetto logró su primer triunfo oficial venciendo 2-1 a Palestino en La Cisterna.

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