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Copa de la Liga

Tabla de Posiciones: Everton mete a Palestino en crisis y es líder del Grupo C

En el cierre de la primera jornada del certamen, los ruleteros consiguen mantener la buena racha durante el último mes y provocan incertidumbre en los árabes.

Por Alfonso Zúñiga

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Everton derrota a domicilio a Palestino en Copa de la Liga.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEverton derrota a domicilio a Palestino en Copa de la Liga.

Una tónica que se dio en la primera fecha de la fase de grupos en Copa de la Liga fue la gran cantidad de partidos que terminaron en empates. De hecho, sólo tres equipos celebraron triunfos. Es el caso del duelo entre Palestino y Everton de Viña del Mar por el Grupo C.

Bajo una noche fresca en el Estadio Municipal de La Cisterna, ambos equipos necesitaban la victoria no sólo para iniciar con el pie derecho en este certamen, sino para salir de sus irregulares momentos durante la temporada 2026. Sólo uno pudo festejar.

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Luego de un comienzo aburrido, fue el cuadro local quien supo abrir el marcador. En el minuto 21 apareció Ronnie Fernández quien apeló a un clásico puntete para abrir el marcador, con dedicatoria al equipo de Wanderers que ganó la Copa Libertadores Sub 20.

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La alegría para Palestino duró menos de 10 minutos. Y es que Everton supo conseguir la paridad mediante una genialidad del uruguayo Alan Medina. Un remate de larga distancia que “rompió la red” para igualar el encuentro en los 29′.

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En el segundo tiempo, dos factores pueden explicar que los tetracolores no pudieran ponerse en ventaja. Uno, el arquero “ruletero” Ignacio González que se convirtió en figura. Dos, la efectividad del forastero, que aprovechó una acción del argentino Nicolás Montiel para poner el 2-1 definitivo en La Cisterna.

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¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta victoria, Everton fue nada menos que el tercer equipo que logró triunfos en la primera fecha de Copa de la Liga, por ende sumó sus primeros tres puntos, para dejar a Palestino en el sótano del Grupo C, sin unidades.

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#CLUBPTS.PJPGPEPPGFGCDIF.
1*Everton3110021+1
2O’Higgins11010110
2Deportes Limache11010110
4Palestino0100112-1

* El primero de cada zona avanza a semifinales

¿Cuándo vuelven a jugar?

SEGUNDA FECHA – GRUPO C – COPA DE LA LIGA

  • Deportes Limache vs. Palestino / Jueves 26 de marzo / 18:00 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota
  • Everton vs. O’Higgins / Jueves 26 de marzo / 20:30 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar
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