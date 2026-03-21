Un entretenido empate cerró la jornada de fútbol de sábado en la Copa de La Liga 2026, donde Cobresal no pudo superar a Ñublense y cerraron un marcador por 1-1.

Los mineros no pudieron hacer valer de buena manera su localía en el estadio El Cobre de la ciudad minera de El Salvador, con una igualdad en el grupo B del torneo.

Fue Steffan Pino quien abrió el marcador cuando el reloj marcaba los 16 minutos en el norte del país, con una media vuelta en la entrada del área y un tiro de distancia anotó el 1-0 que hizo aplaudir a todos los hinchas.

Pero la respuesta no se hizo esperar, porque Ñublense consiguió el empate en el minuto 18, luego que Daniel Sanhueza logró con un cabezazo marcar la igualdad del marcador.

Cobresal no pudo ser fuerte en El Salvador en la Copa de La Liga. Foto: Oscar Tello/Photosport

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Con la UC en la mira en el grupo B

Cobresal traspasó sus dudas de la Liga de Primera, donde está penúltimo y en zona de descenso, esta vez a la Copa de La Liga, donde se tuvo que conformar con el empate ante Ñublense.

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Con esto, obviamente, ambos equipos sumaron un punto en la tabla de posiciones, pero quedarán atentos a la jornada del domingo cuando Universidad Católica reciba a las 18.00 horas a Universidad de Concepción en el estadio Claro Arena.

Por su parte, Cobresal la próxima fecha debe visitar al Campanil en el sur del país, mientras que Ñublense recibe a los cruzados en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzun.

Tabla de posiciones:

Foto: Campeonato Chileno.

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Revisa los goles:

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