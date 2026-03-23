Este retirado lateral izquierdo devenido en analista, ayudante y director técnico que pasó por la selección chilena dejó a más de alguno con cara de sorpresa cuando apareció en primer plano en la banca de Deportes Limache. Fue en un partido por la Copa de la Liga 2026.

Un duelo donde el Tomate Mecánico rescató un empate 1-1 frente a O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua. Fue su primera aparición como ayudante de Víctor Rivero. Las referencias son para Cristian Leiva, un icónico escudero que tuvo Jorge Sampaoli en la selección chilena.

Para el casildense, el Flaco Leiva fue analista audiovisual. Pero también un intrépido espía de los rivales de turno. Y hasta hace poco, estuvo con Sampaoli en el staff del Atlético Mineiro de Brasil. Pero como el segundo ciclo del ex DT de Argentina en el Galo terminó el 12 de febrero, el entrenador chileno quedó en libertad de acción.

Cristian Leiva dialoga con Víctor Rivero en la banca de Deportes Limache. (Captura TNT Sports).

Con ese panorama, el ex DT de Deportes Iquique fue reclutado por Rivero para fortalecer su cuerpo técnico. Según supo RedGol, Leiva se sumó hace una semana al staff del elenco limachino, que está encaramado a la parte alta de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026. Hace algún tiempo, sonó fuerte para ser el asistente de Humberto Suazo en San Luis de Quillota.

Daniel Castro anotó de penal el gol de Deportes Limache. (Jorge Loyola/Photosport).

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Cristián Leiva, DT de la selección chilena en un Mundial de la Sub 17, llega a Deportes Limache

Cristian Leiva fue el DT de la Selección Chilena en el Mundial Sub 17 de Brasil en 2019 y espera arrojar toda esa experiencia y la que reunió en su carrera para aportar en Deportes Limache. Es un reconocido fanático del golf y fue ayudante en Colón de Santa Fe de Argentina. Aunque ese desafío junto a Ariel Pereyra concluyó en abril de 2025.

Leiva suplió a Caputto y dirigió a la Roja Sub 17 en la Copa del Mundo. (Andres Pina/Photosport).

El 3 de enero de 2026, Leiva se había integrado al staff de Sampaoli en el Mineiro. Pero esa aventura fue todavía más breve que en el cuadro Sabalero. Un mes y una semana, pues el argentino fue destituido a pesar de que tenía un contrato hasta fines de 2027 en el Galo.

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Cristian Leiva dirigió a Deportes Iquique en la parte final de la temporada 2020, que terminó en 2021 por la pandemia de coronavirus. (Alex Diaz/Photosport).

Hay un viejo adagio que reza ‘la tercera es la vencida’. Y justo es la tercera chance del Flaco Leiva como asistente de un director técnico. Por lo pronto, el Tomate Mecánico prepara la segunda fecha del Grupo C de la Copa de la Liga ante Palestino el 26 de marzo a las 18 horas.

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