Por varios años, Colo Colo lideró el ranking en materia de valorización con nombres como Lucas Cepeda o Vicente Pizarro. Sin embargo, con la salida de ambos a España y Argentina, respectivamente, el fútbol chileno tiene nuevos protagonistas en este ámbito.
Y es que el último ranking de mercado elaborado por Transfermarkt deja en claro el dominio de Universidad de Chile, que mete a varias de sus figuras dentro de los 10 jugadores más cotizados del torneo.
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Encabezando el listado aparece Lucas Assadi, quien con apenas 22 años lidera como el jugador más valioso del campeonato. A él se suman otros nombres azules como Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Franco Calderón y Marcelo Morales, consolidando el peso de la U en este ranking.
En tanto, otros clubes también logran posicionar jugadores, como Universidad Católica, O’Higgins, Coquimbo Unido y Deportes Limache, mientras que Colo Colo sorprende por su casi nula presencia en los primeros puestos.
El ranking de los 10 jugadores más valiosos del fútbol chileno
A continuación, revisa el listado completo con edad, club y valor de mercado:
- Lucas Assadi (22 años, Universidad de Chile) – 3,00 millones de €
- Fabián Hormazábal (29 años, Universidad de Chile) – 2,50 millones de €
- Justo Gianni (26 años, Universidad Católica) – 2,50 millones de €
- Javier Altamirano (26 años, Universidad de Chile) – 2,30 millones de €
- Maximiliano Romero (27 años, Colo Colo) – 2,20 millones de €
- Francisco González (24 años, O’Higgins) – 2,00 millones de €
- Franco Calderón (27 años, Universidad de Chile) – 1,80 millones de €
- Marcelo Morales (22 años, Universidad de Chile) – 1,80 millones de €
- Daniel González (24 años, Deportes Limache) – 1,80 millones de €
- Francisco Salinas (26 años, Coquimbo Unido) – 1,50 millones de €
En el puesto 11°, en tanto, aparece Jean Meneses (33 años), recién llegado a Deportes Limache, quien iguala en 1,50 millones de € con Salinas de Coquimbo Unido.
Imagen: Transfermarkt.
Este escenario deja en evidencia dos cosas: la paupérrima campaña que tuvo “Paqui” en la U, con un equipo que casi no ganó pese a ser el más costoso del torneo, y la baja presencia de Colo Colo en este listado, reflejo del proceso de transición que vive el club tras una temporada 2025 para el olvido.
En resumen
- Universidad de Chile domina el ranking con cinco jugadores en el top 10.
- Lucas Assadi lidera como el futbolista más valioso del torneo.
- Colo Colo pierde protagonismo tras la salida de sus principales figuras.