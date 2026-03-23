Por varios años, Colo Colo lideró el ranking en materia de valorización con nombres como Lucas Cepeda o Vicente Pizarro. Sin embargo, con la salida de ambos a España y Argentina, respectivamente, el fútbol chileno tiene nuevos protagonistas en este ámbito.

Y es que el último ranking de mercado elaborado por Transfermarkt deja en claro el dominio de Universidad de Chile, que mete a varias de sus figuras dentro de los 10 jugadores más cotizados del torneo.

ver también U de Chile toma la decisión final con la venta de Lucas Assadi: ¿Parte al Malmo?

Encabezando el listado aparece Lucas Assadi, quien con apenas 22 años lidera como el jugador más valioso del campeonato. A él se suman otros nombres azules como Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Franco Calderón y Marcelo Morales, consolidando el peso de la U en este ranking.

En tanto, otros clubes también logran posicionar jugadores, como Universidad Católica, O’Higgins, Coquimbo Unido y Deportes Limache, mientras que Colo Colo sorprende por su casi nula presencia en los primeros puestos.

El ranking de los 10 jugadores más valiosos del fútbol chileno

A continuación, revisa el listado completo con edad, club y valor de mercado:

Lucas Assadi (22 años, Universidad de Chile) – 3,00 millones de €

Fabián Hormazábal (29 años, Universidad de Chile) – 2,50 millones de €

Justo Gianni (26 años, Universidad Católica) – 2,50 millones de €

Javier Altamirano (26 años, Universidad de Chile) – 2,30 millones de €

Maximiliano Romero (27 años, Colo Colo) – 2,20 millones de €

Francisco González (24 años, O’Higgins) – 2,00 millones de €

Franco Calderón (27 años, Universidad de Chile) – 1,80 millones de €

Marcelo Morales (22 años, Universidad de Chile) – 1,80 millones de €

Daniel González (24 años, Deportes Limache) – 1,80 millones de €

Francisco Salinas (26 años, Coquimbo Unido) – 1,50 millones de €

En el puesto 11°, en tanto, aparece Jean Meneses (33 años), recién llegado a Deportes Limache, quien iguala en 1,50 millones de € con Salinas de Coquimbo Unido.

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Imagen: Transfermarkt.

Este escenario deja en evidencia dos cosas: la paupérrima campaña que tuvo “Paqui” en la U, con un equipo que casi no ganó pese a ser el más costoso del torneo, y la baja presencia de Colo Colo en este listado, reflejo del proceso de transición que vive el club tras una temporada 2025 para el olvido.

En resumen

Universidad de Chile domina el ranking con cinco jugadores en el top 10.

el ranking con cinco jugadores en el top 10. Lucas Assadi lidera como el futbolista más valioso del torneo.

como el futbolista más valioso del torneo. Colo Colo pierde protagonismo tras la salida de sus principales figuras.

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