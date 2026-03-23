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Primera División

La U arrasa y Colo Colo queda al límite: Los 10 jugadores más valiosos de Chile

El sitio especializado Transfermarkt actualizó los valores de mercado de la Primera División del fútbol chileno y entregó varias sorpresas.

Por Franco Abatte

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5 jugadores de la U aparecen en el 'Top 10' más valioso y solo uno de Colo Colo.
© Diseñado con IA / RedGol5 jugadores de la U aparecen en el 'Top 10' más valioso y solo uno de Colo Colo.

Por varios años, Colo Colo lideró el ranking en materia de valorización con nombres como Lucas Cepeda o Vicente Pizarro. Sin embargo, con la salida de ambos a España y Argentina, respectivamente, el fútbol chileno tiene nuevos protagonistas en este ámbito.

Y es que el último ranking de mercado elaborado por Transfermarkt deja en claro el dominio de Universidad de Chile, que mete a varias de sus figuras dentro de los 10 jugadores más cotizados del torneo.

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Encabezando el listado aparece Lucas Assadi, quien con apenas 22 años lidera como el jugador más valioso del campeonato. A él se suman otros nombres azules como Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Franco Calderón y Marcelo Morales, consolidando el peso de la U en este ranking.

En tanto, otros clubes también logran posicionar jugadores, como Universidad Católica, O’Higgins, Coquimbo Unido y Deportes Limache, mientras que Colo Colo sorprende por su casi nula presencia en los primeros puestos.

El ranking de los 10 jugadores más valiosos del fútbol chileno

A continuación, revisa el listado completo con edad, club y valor de mercado:

  • Lucas Assadi (22 años, Universidad de Chile) – 3,00 millones de €
  • Fabián Hormazábal (29 años, Universidad de Chile) – 2,50 millones de €
  • Justo Gianni (26 años, Universidad Católica) – 2,50 millones de €
  • Javier Altamirano (26 años, Universidad de Chile) – 2,30 millones de €
  • Maximiliano Romero (27 años, Colo Colo) – 2,20 millones de €
  • Francisco González (24 años, O’Higgins) – 2,00 millones de €
  • Franco Calderón (27 años, Universidad de Chile) – 1,80 millones de €
  • Marcelo Morales (22 años, Universidad de Chile) – 1,80 millones de €
  • Daniel González (24 años, Deportes Limache) – 1,80 millones de €
  • Francisco Salinas (26 años, Coquimbo Unido) – 1,50 millones de €

En el puesto 11°, en tanto, aparece Jean Meneses (33 años), recién llegado a Deportes Limache, quien iguala en 1,50 millones de € con Salinas de Coquimbo Unido.

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Imagen: Transfermarkt.

Imagen: Transfermarkt.

Este escenario deja en evidencia dos cosas: la paupérrima campaña que tuvo “Paqui” en la U, con un equipo que casi no ganó pese a ser el más costoso del torneo, y la baja presencia de Colo Colo en este listado, reflejo del proceso de transición que vive el club tras una temporada 2025 para el olvido.

En resumen

  • Universidad de Chile domina el ranking con cinco jugadores en el top 10.
  • Lucas Assadi lidera como el futbolista más valioso del torneo.
  • Colo Colo pierde protagonismo tras la salida de sus principales figuras.
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