Universidad de Chile ha pasado por varias decisiones en los últimos días, donde ahora tuvo que responder por la oferta que mandó el Malmo de Suecia por el paso de Lucas Assadi.

El cuadro europeo mandó una propuesta de 2,4 millones de euros por el 80% de la carta del formado en los azules, de manera de poder llegar a un acuerdo económico.

Todo esto, en medio de una teleserie que vive la U con Assadi, donde el jugador termina contrato al final de la temporada, por lo que todavía no ha renovado su vínculo.

Con la opción de negociar libre a mitad de temporada, la U corre el riesgo, porque decidió rechazar la propuesta y espera seguir en conversaciones con el volante.

Assadi podría recibir nueva oferta de la MLs

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La U rechaza oferta del Malmo por Lucas Assadi

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron detalles de la situación de Lucas Assadi en Universidad de Chile, quien tenía una oferta concreta para dejar el club.

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En ese sentido, destacan que desde Azul Azul decidieron declinar con el ofrecimiento al encontrar que los montos eran insuficientes para poder dar el salto al extranjero.

Ahora la tarea quedará para la U, que debe renovarle el contrato a Assadi, teniendo en cuenta que termina contrato al final de la temporada y podría emigrar libre.

Una dura decisión que deberá liderar el gerente deportivo Manuel Mayo, de manera de dejar al mejor jugador de los azules como parte del club antes de una salida al extranjero.

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