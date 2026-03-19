Una nueva oferta llegó para Lucas Assadi, esta vez el Malmo de Suecia puso sobre la mesa 2,4 millones de euros por el 80% del pase del volante de los azules, algo que debe responder Universidad de Chile dentro de las próximas horas.

Una situación que se da cuando la gran figura de la U podría quedar como jugador libre, teniendo en cuenta que no ha renovado con los azules en un contrato que termina a fin de año.

Pero fue el técnico interino de la U, Jhon Valladares, quien en conferencia de prensa le mandó un claro mensaje al jugador, de manera que se enfoque ahora en recuperarse para volver a jugar.

“Hoy el fútbol ha ido modificando de cuando fui parte, hay muchas distracciones, hay que controlar que tomen la mejor decisión con la familia, de lo deportivo y económico que debe ir de la mano”, explicó Valladares.

Lucas Assadi termina contrato a fines de 2026 con la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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“Las ventas se dan por un gran rendimiento”

En la U saben que hay interés en Lucas Assadi de salir a jugar al extranjero, por lo mismo, Jhon Valladares prefiere aconsejar de una forma futbolística para mantenerlo enfocado.

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“El crecimiento deportivo es importante, porque da el plus para algo mas grande. Hoy debe preocuparse de su recuperación, una vez que vuelva seguir demostrando que es buen jugador y a la larga kas ventas se dan por el rendimiento de cada jugador que es lo que trasmitimos”, detalló.

Por lo mismo, como el DT del equipo juvenil de los azules, asegura que el mensaje es claro para todos: “Lucas, como todos los jóvenes, los invitamos a que compitan, que entregan su mejor versión y que den pasos hacia adelante”.