Universidad de Chile está expectante por el arribo de su nuevo entrenador, Fernando Gago, quien se espera que los próximos días asuma su rol como el líder el camarín.

Por mientras, siguen bajo las órdenes del interino Jhon Valladares, quien sabe que pronto habrá novedades con el puesto, más allá que no puede confirmarlo antes que el club.

“Nosotros no nos han informado y no soy el indicado para confirmarlo. Pero es lo mismo que comenta desde el currículo está de mas hablar lo que puede entregar”, explicó.

En esa línea, asegura que está preparado para cuando llegue el momento del cambio de mando, donde quiere entregarle un camarín en buenas condiciones y ponerse a disposición.

Jhon Valladares seguirá al mando de la U. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

ver también La gran sorpresa de Jhon Valladares en la citación de U de Chile vs La Serena

La U prepara la cancha para Fernando Gago

Jhon Valladares va partido a partido en Universidad de Chile, luego de confirmar que todavía no le entregan direcciones del destino de Fernando Gago como entrenandor.

Publicidad

Publicidad

Pese a esto, asegura que se lo toma con tranquilidad y está disponible para ayudar: Con la misma responsabilidad de la primera vez, somos funcionarios, tenemos un rol que cumplir y estamos a disposición de ayudar desde donde corresponda. Planificamos el día a día, tenemos la opción de dirigir mañana y debemos construir el presente y ya veremos el futuro”.

Por lo mismo, como DT de la Juvenil, asegura que tendrá relación con el nuevo entrenador de la U, en la misma línea que fue con Gustavo Álvarez y Francisco Meneghini.

“La relación y la comunicación es clave para líneas de trabajo, nosotros lo hacemos con respeto con nuestro lugar y espacio y al entrenador que llegue será de la misma manera que hicimos con los técnicos anterior”, finalizó.

Publicidad