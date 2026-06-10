El referente azul enfrentó las críticas al despliegue de sus compañeros, tras viral video donde se le ve solo a él corriendo para defender.

Eduardo Vargas habló largo y tendido en conferencia de prensa en el CDA. El delantero de U de Chile le puso el pecho a las balas al irregular momento que vive el equipo tras el adiós a la Copa de la Liga.

“La verdad que es un momento muy complicado, no hemos obtenido los puntos que necesitamos, los que queremos , pero trabajamos en la semana para sacar la mayor cantidad de puntos. Estamos confiados, es un buen grupo, entrenamos bien en la semana para intentar ganar”, explica.

Es ahí donde se le preguntó por el viral video donde se le ve corriendo toda la cancha para defender. Eso, mientras algunos compañeros no mostraron ese despliegue, con Lucas Assadi entre los apuntados.

Eduardo Vargas y los carrerones en U de Chile

Edu Vargas contó que las críticas a “jugadores que no corren” también las vivió en su momento. Eso llega justo en el momento de la irregular campaña del equipo de Fernando Gago y los cuestionamientos a la entrega del plantel.

Vargas enfrentó las críticas en la U /Photosport

“Siempre en cada entrenamiento y partido quiero ganar y mis compañeros también. Se puede ver mal quizás porque algunos corren menos, pero eso me tocó a mí en otros equipos, no corría mucho y me llegaban las críticas, pero el equipo se entrena fuerte para dejar todo”, confiesa.

En relación a las críticas a la entrega de Lucas Assadi, Turboman dijo que “a veces hablamos con él, pero siempre intentando ayudar como lo hacemos con todos los jóvenes”.

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“(A Asaddi) lo veo con ganas, pero la verdad no sé qué le pasa. A veces se nota mas en algunos jugadores, pero es un excelente jugador, técnicamente es muy bueno y tiene que levantar, todos tenemos malas rachas”, cerró.