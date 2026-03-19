Universidad de Chile se estrena este viernes en la Copa de La Liga 2026, cuando deba recibir a Deportes La Serena, en un duelo válido por el grupo D, en el Estadio Nacional.

Los azules buscarán repetir el triunfo conseguido el último sábado en su visita a Coquimbo Unido, donde Jhon Valladares se estrenó sumando los tres puntos en la banca de la U.

Pero para el duelo ante los papayeros prepara un movimiento que dará que hablar, porque Gabriel Castellón sale del equipo titular de la U, para dar paso a Cristopher Toselli.

Pero no será la única variante con el portero que fue campeón con Huachipato, porque tampoco fue citado para el compromiso, lo que abrió la citación para Ignacio Sáez.

Ignacio Sáez se gana una citación con Jhon Valladares. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también El gran cambio de Jhon Valladares en la formación de la U para el debut en la Copa de la Liga

Ignacio Sáez por Castellón en la citación de la U

Según informó el medio Emisora Bullanguera, Gabriel Castellón no tendrá protagonismo en el próximo partido de Universidad de Chile, por que no fue citado.

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El meta dará el paso a Toselli en el arco, mientras que el juvenil Sáez aparecerá en el banco como una alternativa bajo los tres palos, en una gran jugada de Jhon Valladares.

En ese sentido, el resto del equipo se mantiene de la misma forma que venció a Coquimbo Unido, en busca de dejar un nuevo triunfo para que comience a trabajar Fernando Gago.

La U formará con Cristopher Toselli; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Romero; Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en el ataque.

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