Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

La gran sorpresa de Jhon Valladares en la citación de U de Chile vs La Serena

El técnico movió los nombres en su portería, con un Gabriel Castellón que no será ni citado para la Copa de La Liga.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Jhon Valladares tendrá cambio en el arco de la U.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTJhon Valladares tendrá cambio en el arco de la U.

Universidad de Chile se estrena este viernes en la Copa de La Liga 2026, cuando deba recibir a Deportes La Serena, en un duelo válido por el grupo D, en el Estadio Nacional.

Los azules buscarán repetir el triunfo conseguido el último sábado en su visita a Coquimbo Unido, donde Jhon Valladares se estrenó sumando los tres puntos en la banca de la U.

Pero para el duelo ante los papayeros prepara un movimiento que dará que hablar, porque Gabriel Castellón sale del equipo titular de la U, para dar paso a Cristopher Toselli.

Pero no será la única variante con el portero que fue campeón con Huachipato, porque tampoco fue citado para el compromiso, lo que abrió la citación para Ignacio Sáez.

Ignacio Sáez se gana una citación con Jhon Valladares. Foto: Andrés Pina/Photosport

Ignacio Sáez se gana una citación con Jhon Valladares. Foto: Andrés Pina/Photosport

El gran cambio de Jhon Valladares en la formación de la U para el debut en la Copa de la Liga

ver también

El gran cambio de Jhon Valladares en la formación de la U para el debut en la Copa de la Liga

Ignacio Sáez por Castellón en la citación de la U

Según informó el medio Emisora Bullanguera, Gabriel Castellón no tendrá protagonismo en el próximo partido de Universidad de Chile, por que no fue citado.

Publicidad

El meta dará el paso a Toselli en el arco, mientras que el juvenil Sáez aparecerá en el banco como una alternativa bajo los tres palos, en una gran jugada de Jhon Valladares.

En ese sentido, el resto del equipo se mantiene de la misma forma que venció a Coquimbo Unido, en busca de dejar un nuevo triunfo para que comience a trabajar Fernando Gago.

La U formará con Cristopher Toselli; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Romero; Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en el ataque.

Publicidad
Atenti entrenadores: los minutos de juveniles Sub 21 que se exigen en la Copa de la Liga

ver también

Atenti entrenadores: los minutos de juveniles Sub 21 que se exigen en la Copa de la Liga

    Lee también
    La historia detrás de la voz latina que hoy narra la NBA
    Redsport

    La historia detrás de la voz latina que hoy narra la NBA

    Rostro de TNT Sports sorprende: Es el nuevo conductor del Show de Goles en TV abierta
    Chile

    Rostro de TNT Sports sorprende: Es el nuevo conductor del Show de Goles en TV abierta

    "Quieren que...": hay fecha para la llegada de Gago a la U
    U de Chile

    "Quieren que...": hay fecha para la llegada de Gago a la U

    En vivo: Se sortean las fases de grupos de Libertadores y Sudamericana
    Copa Libertadores

    En vivo: Se sortean las fases de grupos de Libertadores y Sudamericana

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo