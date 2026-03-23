La Copa de la Liga dio inicio la semana pasada y el duelo que cerró la jornada dominical fue entre O’Higgins de Rancagua y Deportes Limache. Ambos equipos animaron un reñido empate 1-1, donde literal fue peleado.

Es que Joaquín Montecinos se robó la película en el Codelco El Teniente. Conocida es su polémica salida de O’Higgins el año pasado, luego de ser cortado por Francisco Meneghini al fallar su traspaso a Colo Colo y no jugar ante los albos.

Y aunque el ahora hombre de Limache se ha defendido diciendo que el culpable fue el DT, en Rancagua no lo quieren ver ni en pintura. Así lo dejó en claro la hinchada celeste y hasta los propios jugadores se lo hicieron saber.

La polémica noche de Joaquín Montecinos en O’Higgins

Joaquín Montecinos vivió de todo en el empate de O’Higgins ante Limache. Además del mar de pifias, fue empujado por su ex compañero y tomado de la camiseta tras el otro patadón de Benjamín Rojas, que terminó en penal.

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Tras el foul que con ayuda de VAR terminó en penal, primero fue Juan Leiva quien lo empujó en el piso. Después, el propio Benjamín Rojas lo agarró de la polera para levantarlo, mientras el Joaco se tomaba la cara por la patada.

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Finalmente la jugada terminó en cobro penal y el 1-1 definitivo de Daniel Castro para los tomateros. Lo cierto es que la hinchada celeste se hizo sentir y todo el estadio llenó de pifias a Montecinos.

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El jugador había recibido la misma reprobación en la Liga de Primera, cuando ambos equipos chocaron en Quillota. Ahí reconoció que se esperaba las pifias diciendo que “era lógico ¿A quien mas iban a putear de nosotros? A mí”.