Terrible noticia llega desde Colombia, donde el próximo rival de O’Higgins en Copa Sudamericana está de luto. Millonarios, el grande cafetalero despide a su joven jugador.

Se trata de Santiago Castrillón, talentoso futbolista Sub 20, quien el pasado sábado sufrió un colapso en pleno partido. Según reveló el equipo, el futbolista recibió atención médica al instante, pero un día después falleció.

“Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad, donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular”, informó el club.

Así despiden al talentoso “10”

Millonarios publicó un emotivo post comunicando el fallecimiento de Santiago Castrillón. El próximo rival de O’Higgins en Copa Sudamericana está de luto tras el adiós del compañero de Rodrigo Ureña y el Tucu Contreras.

El joven futbolista fallecido en Colombia.

“A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza, reveló el equipo.

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Ante los masivos comentarios de apoyo en redes sociales, el club Millonarios le dio el último adiós a su jugador. Ahí expresaron que “con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo”.

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“Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”, cerraron. Millonario debutará el 7 de abril en Copa Sudamericana, visitando a O’Higgins en Rancagua.