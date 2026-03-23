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Fútbol Internacional

¿Olvido o divorcio? David Pizarro no pesca a Wanderers campeón y celebra al otro club de sus amores

Sorpresa en los hinchas caturros al ver una posteo de su x jugador festejando el triunfo de otro equipo. Hasta ahora no se ha pronunciado sobre la hazaña en Copa Libertadores Sub 20.

Por Nelson Martinez

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Épico título caturro sigue dando que hablar en Valparaíso y Chile.
© Gemini / Copa LibertadoresÉpico título caturro sigue dando que hablar en Valparaíso y Chile.

Santiago Wanderers le gritó al continente y al mundo que es el campeón de la Copa Libertadores Sub 20. El nombre de los caturros se escucha fuerte y siguen las repercusiones de su histórico título.

Una de ellas corre por parte de los históricos del club, donde David Pizarro también dio que hablar. Conocida es la relación del ex volante con el equipo, quien entre los verdes y la U ha dejado en claro su corazón dividido en Chile.

El Fantasista figuró en sus redes sociales celebrando un triunfazo de este domingo, pero curiosamente no el de Wanderers. Por eso se instaló la duda de su relación y el presente con el equipo de Valparaíso.

¿Y Wanderers? El posteo de David Pizarro

David Pizarro estuvo atento al fútbol este pasado domingo y celebró en sus redes sociales el triunfo de uno de los clubes de sus amores: la Roma. El Fantasista presumió una imagen suya captada festejando la victoria 1-0 ante el Lecce.

El Fantasista no ha hecho alusión al histórico título de Wanderers hasta ahora, lo que llamó la atención de los hinchas caturros. En el caso de la Roma, es un eterno amor tras largos años en el club.

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Pizarro pasó por el equipo italiano entre los años 2006 y 2012, con grandes campañas. Pese a jugar también en Inter y Fiorentina, la Roma es el club de sus amores en dicho país.

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En cuanto a Chile, el talentoso ex volante ha hecho noticia por sus festejos alentando a la U de Chile en la pasada Copa Sudamericana. Por ahora, no se ha hecho presente con alusiones al Wanderers campeón de Copa Libertadores Sub 20.

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